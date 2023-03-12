У РФ масштабна ДТП: зіткнулися два десятки авто, багато постраждалих (фото)

Один із підлітків у тяжкому стані.

У Росії на трасі в Саратовській області зіткнувся 21 автомобіль, у результаті чого постраждало понад 10 людей. ДТП сталася, як стверджують, через ожеледицю.

Про це повідомили у місцевому МОЗ.

Російські лікарі спочатку повідомляли, що внаслідок аварії постраждали 13 людей, зокрема троє дітей. Зазначається, що 11 росіян госпіталізували медики, двох - довезли до лікарні попутним авто.

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Втім, згодом уточнили, що кількість постраждалих в аварії зросла до 15 осіб. За попередніми даними, одного з постраждалих підлітків госпіталізовано у тяжкому стані із забиттям головного мозку. В інших постраждалих переломи та забиття.

На кадрах, опублікованих в Мережі, видно, що в аварію потрапили вантажівки і легковики. На знімках видно, що внаслідок ДТП на трасі розкидало речі. ;

ДТП у Росії / Фото: Фото з відкритих джерел

Як стверджують у Мережі, причиною масової ДТП стали туман та ожеледиця. На трасі перекрили рух.

Нагадаємо, раніше на автотрасі поряд із селом Прасков'їне в Ульянівській області Росії водій великовантажного автомобіля не зміг вчасно загальмувати і наїхав на автобус, який виявився затиснутим між двома вантажівками.

Як повідомлялося, автобус із мобілізованими росіянами потрапив у ДТП в Башкирії. Очевидці аварії кажуть, що автопригода сталася через п'яного пасажира, який впав на кермо автобуса.

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