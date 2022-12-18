У РФ місцева влада спочатку дозволила, а потім заборонила мітинг проти війни в Буркіна-Фасо

Чиновники злякались, що на мітингу можуть почати протестувати проти війни в Україні

Адміністрація російського міста Липецьк видала дозвіл на проведення мітингу 17 грудня проти війни у Буркіна-Фасо на одній з площ міста, проте пізніше змінила рішення.

Про це повідомляє видання Медуза.

Повідомляється, що місцевий житель Олександр Григор'єв подав заявку на проведення мітингу з лозунгами "Ми за мир! Ми проти війни у Буркіна-Фасо!".

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Після отримання дозволу від мерії він написав у себе в соцмережі: "Я запрошую вас на мітинг проти війни. А де вона проходить, це справа навіть не десята".

Чоловік додав, що він хотів би провести мітинг під лозунгом "Ні СВО!", але "за цього режиму нам доводиться говорити рабською мовою Езопа".

Напередодні проведення акції влада повідомила Григорʼєва, що змінила своє рішення і забороняє проведення мітингу. Відмову у документі пояснили тим, що "навмисно вказав на недостовірну інформацію про мету мітингу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 21-річний росіянин намагався виїхати до Грузії, його звинуватили у спробі вступити до легіону ЗСУ "Свобода Росії".

Також ми інформували, що в Росії посиляться репресії після набуття змін до закону про "іноземних агентів".

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