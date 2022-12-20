У РФ мобілізували росіянина, який задихається уві сні: його визнали придатним до служби

У Казані (Республіка Татарстан, РФ) мобілізували чоловіка, який задихається уві сні через хворобу.

Про це пише телеграм канал BAZA.

Росіянин працює слюсарем у казанському "Водоканалі". Начальник попросив його сходити до військкомату для отримання броні від мобілізації. Але там чоловікові вручили повістку. Того ж дня його відправили на полігон без проходження медкомісії.

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Водночас у "мобіка" від 2018 року діагностовано апное — порушення дихання, через яке кисень в організмі падає вдвічі нижче за норму.

За такого захворювання чоловік змушений спати зі спеціальним апаратом та регулярно спостерігатися у лікаря, проте медиків із цією спеціалізацією у військових частинах немає.

Дружина все ж таки домоглася для нього обстеження. Лікарська комісія раптово присвоїла призовникові категорію "А" (придатний без обмежень), хоча спочатку у нього була "Б" (придатний до військової служби з незначними обмеженнями).

Водночас медики відмовилися відправляти мобілізованого до профільного лікаря-сомнолога, оскільки це платний фахівець, а вони нібито таким не довіряють. Передати апарат для сну новоспеченому окупанту теж відмовилися, оскільки начальник медсанчастини заявив, що "не стежитиме за цим".

Тепер "мобік", за словами його дружини, задихається щоночі. Минулого тижня рівень кисню в його крові впав до 36% за норми 95%.

Зазначимо, що в Росії під час мобілізації на війну з Україною "гребли" всіх підряд, незважаючи на стан здоров'я чи затребуваність професії. Так, на одному з російських підприємств мобілізували всіх працівників-інженерів і замінити їх ніким. Раніше в Москві мобілізували росіянина, який не може ходити. Лікарі порадили йому "пристосовуватися до окопу".

Експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк повідомив, що мобілізований росіянин у середньому живе одну атаку.

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