У РФ на концерт із Путіним набирають масовку за 500 рублів: що їм заборонили

Глядачам забороняється одягатися у жовте та синє та приносити з собою плакати.

У Росії набирають масовку через соцмережі для мітингу-концерту в Лужниках, який заплановано на 22 лютого з нагоди річниці визнання Росією "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР" та нападу на Україну.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Очікується, що на концерті буде присутній диктатор Володимир Путін.

Охочим обіцяють заплатити за відвідування концерту по 500 рублів. Також туди планують зігнати студентів московських ВНЗ та бюджетників.

Фото: t.me/bloodysx

Наприклад, на концерт "добровільно-примусово" збирають працівників московського метрополітену.

"У пам'ятці для співробітників підземки йдеться, що на вході на стадіон вони повинні бути не пізніше 13 годин. Їм не можна приходити у форменому та спеціальному одязі або використовувати логотип метрополітену", — зазначає телеграм-канал "Можем объяснить".

Також забороняється одягатися у жовте та синє — кольори українського прапора. Вже на місці глядачам видадуть прапори та іншу атрибутику. Приносити із собою плакати не можна.

Фото: Telegram / Можем объяснить

Крім того, масовці потрібно заздалегідь залишити свої паспортні дані: ПІБ, дату та місце народження, серію та номер паспорта, а також дату його видачі. За явку на концерт пообіцяли 500 рублів, які обіцяють виплатити наступного дня.

Нагадаємо, що диктатор Путін збирається святкувати річницю війни в Україні та влаштовує концерт у Лужниках.

Напередодні він звернеться до Федеральних зборів Росії. На думку деяких експертів, під час цього звернення Путін може оголосити про загальну мобілізацію в РФ. Інші вважають, що диктатор може заявити, що "мети "спецоперації" досягнуто".

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