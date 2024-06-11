У РФ на вчительку завели кримінальну справу за те, що розповіла дітям правду про Бучу

У російському Підмосков'ї стосовно 65-річної вчительки порушили кримінальну справу за те, що вона розповіла дітям правду про події в Бучі і порівняла те, що відбувається в РФ з подіями 1930-х років у нацистській Німеччині.

Про це повідомляє пропагандистський Telegram канал Baza.

Два роки тому на так званому "уроці добра" 65-річна Наталя розповіла учням про війну в Україні. Вона нагадала, що РФ порушує усі можливі норми міжнародного права. Також Наталя показала учням декілька відеороликів наших українських ЗМІ.

"22% населення Росії живуть із вуличним туалетом. Куди ми ліземо зі своїми порядками?", — резонно зазначала вчителька.

Після уроку деякі діти зухвало запитали Наталю, чи не шкода їй, що за такий урок її можуть звільнити. Один із них поскаржився батькові. "Z-патріот" два роки писав звернення з вимогою покарати жінку.

Після чергової перевірки у червні 2024-го справу таки порушили за статтею "Публічне поширення явно неправдивої інформації про використання ЗС РФ", яку часто відкривають у відношенні росіян, які критикують дії Кремля.

Відразу після першої скарги вчительку усунули з посади класного керівника, провели бесіду та зробили догану, але залишили викладати. Батько-путініст наполягає на звільненні.

Поки вчительку усунули з посади класного керівника, провели бесіду та зробили догану / Фото: t.me/bazabazon

Раніше в РФ судили лікаря за розповідь про онуків, які сидять під обстрілами в Україні.

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