У РФ на вчительку завели кримінальну справу за те, що розповіла дітям правду про Бучу

Жінка показала учням кілька відеороликів наших українських ЗМІ та порівняла РФ із нацистською Німеччиною.
У російському Підмосков'ї стосовно 65-річної вчительки порушили кримінальну справу за те, що вона розповіла дітям правду про події в Бучі і порівняла те, що відбувається в РФ з подіями 1930-х років у нацистській Німеччині.
Про це повідомляє пропагандистський Telegram канал Baza.
Два роки тому на так званому "уроці добра" 65-річна Наталя розповіла учням про війну в Україні. Вона нагадала, що РФ порушує усі можливі норми міжнародного права. Також Наталя показала учням декілька відеороликів наших українських ЗМІ.
"22% населення Росії живуть із вуличним туалетом. Куди ми ліземо зі своїми порядками?", — резонно зазначала вчителька.
Після уроку деякі діти зухвало запитали Наталю, чи не шкода їй, що за такий урок її можуть звільнити. Один із них поскаржився батькові. "Z-патріот" два роки писав звернення з вимогою покарати жінку.
Після чергової перевірки у червні 2024-го справу таки порушили за статтею "Публічне поширення явно неправдивої інформації про використання ЗС РФ", яку часто відкривають у відношенні росіян, які критикують дії Кремля.
Відразу після першої скарги вчительку усунули з посади класного керівника, провели бесіду та зробили догану, але залишили викладати. Батько-путініст наполягає на звільненні.
Раніше в РФ судили лікаря за розповідь про онуків, які сидять під обстрілами в Україні.
Читайте також:
- В Алушті дівчата відірвалися під Сердючку і потрапили до лап ФСБ: їх змусили співати про Путіна
- У Криму силовики затримали жінку за гасло "Слава Україні!" під час святкування Дня РФ
- У РФ директор школи написала донос через кіски дитини "в кольорах прапора України"