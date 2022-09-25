"У РФ на війну гребуть усіх": Жданов розповів про скасування строків контрактів російських військових

Контрактників не відпускатимуть з фронту. І є лише два варіанти дороги додому з війни - або мертвим у чорному поліетиленовому мішку, або пораненим до госпіталю. Ще варіант - здатися в полон ЗСУ.

Військовий експерт Олег Жданов повідомив про скасування строків контрактів військових Росії під час мобілізації, яку оголосив очільник Кремля Путін.

Про це Жданов розповів 25 вересня.

"У Росії термін контракту військовослужбовців тепер не має значення. А час перебування у зоні бойових дій відтепер залежить від рішення командування. Російські солдати, вас зробили вічними військовими, поки вас не вб'ють чи не поранять", - звернувся Жданов до контрактників РФ.

За його словами, є декілька варіантів шляху додому для російського солдата – у полетеленовому мішку чи на ношах до шпиталю.

Він додав, що Росію поставили на військові рейки, і тепер кожен чоловік віком від 18 до 60 років є військовозобов'язаним із мінімальним набором прав.

"Зараз Дума швидко проголосує за те, щоб усунути і плоскостопість, і сколіоз зі списку звільнення від мобілізації. Хто мав гроші, вже стоїть на кордоні. Однак сьогодні-завтра, я думаю, оголосять про закриття кордонів РФ із суміжними державами", - додав Жданов.

Нагадаємо, на російсько-грузинському кордоні утворився корок у 30 км.

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