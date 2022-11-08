У Росії військкомат надіслав повістку моряку з крейсера "Москва" — він від квітня вважається зниклим безвісти.

У Санкт-Петербурзі військкомат надіслав повістку сім'ї Михайла Т. (ім'я змінено - ред.), який вважається безвісти зниклим.

Про це повідомляє "Фонтанка".

Військкомат просить прибути Михайла для уточнення документів військового обліку щодо мобілізації. За неявку без поважної причини йому погрожують відповідальністю. Однак, як розповіла родина моряка, про нього вже пів року немає жодних звісток. Михайло був кухарем на флагмані Чорноморського флоту РФ ракетного крейсера "Москва".

"Повістка може бути для нього ще одним промінцем надії", — розповіли друзі Михайла про реакцію матері на отримання повістки.

Зазначається, що юридично Михайло досі проходить строкову службу. Те, що юридично він вважається безвісти зниклим, чиновники у військкоматі можуть і не знати. Тому журналістам вони сказали, що помилково могли надіслати повістку Михайлу.

Як розповів один із друзів безвісти зниклого, Михайло пішов в армію, бо вирішити "альтернативним шляхом" питання призову він не міг. До строкової служби в армії Михайло працював за професією — оглядав вагони на станції для сортування. Усі друзі відмовляли Михайла від служби, але мати сказала, що це вчинок справжнього чоловіка.

Після знищення корабля силами ЗСУ, Михайла ніхто не бачив. Ті, хто вижив, казали, що бачили кока перед вибухом. Він йшов до складу із їжею, після чого його ніхто не бачив.

Що сталося на крейсері "Москва"

На крейсері "Москва" 13 квітня виникла пожежа через влучання українських ракет "Нептун". Після цього корабель почав тонути. Натомість у РФ стверджують, що нібито на крейсері вибухнув боєприпас. Ввечері, 14 квітня, в Міноборони Росії офіційно підтвердили, що крейсер "Москва" потонув під час шторму в Чорному морі. Офіційно в РФ визнали 27 зниклих безвісти та 17 загиблими. 396 військових нібито евакуйовано.

У Міністерстві оборони США підтвердили, що крейсер потонув через влучання українських ракет, а не детонацію боєприпасів.

Намагалися втекти з крейсера "Москва" на плоті

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