У РФ назвали умову, за якої діалог із США щодо "гарантій безпеки" може обмежитися однією зустріччю

У РФ назвали умову, за якої діалог із США щодо "гарантій безпеки" може обмежитися однією зустріччю

Перемовини РФ і США заплановані на 10 січня.

Заступник очільника міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков назвав можливим сценарій, за якого переговори з представниками США в Женеві щодо так званих гарантій безпеки обмежаться однією зустріччю.

Про це пишуть росЗМІ.

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За його словами, якщо у США не буде серйозної готовності обговорювати позицію Москви, діалог може обмежитися однією зустріччю.

"Я нічого не можу виключати. Це можливий сценарій. І в американців, особливо в їхньої групи підтримки в особі інших НАТОвських країн, не має бути жодних ілюзій щодо цього", — відповів Рябков на запитання, чи можуть переговори обмежитися однією зустріччю, якщо США не виявлять інтересу.

Нагадаємо, 10 січня у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО. Також 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори щодо безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня відбудеться засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

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