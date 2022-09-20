У РФ не дозволили продавати нові айфони, але магазини приймають замовлення у наївних росіян

У Росії заборонили продавати нові iPhone 14 навіть через "паралельний імпорт".

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну компанія Apple відмовилася постачати свою продукцію до терористичної країни, після чого уряд РФ включив товари Apple до списку для так званого "паралельного імпорту" (тобто ретейлери можуть постачати через "паралельний імпорт" товари без дозволу правовласників). Втім, асоціація торгових компаній та товаровиробників електропобутової та комп'ютерної техніки заявила, що нові телефони, зокрема iPhone 14, "не можуть легально перебувати на російському ринку" без особливих дозволів.

Про це повідомляє Meduza з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

У заяві асоціації сказано, що ретейлери можуть продавати телефони, якщо у них є сертифікати, декларації та спеціальна нотифікація щодо характеристик шифрувальних засобів та товарів ЄАЕС або висновок Центру з ліцензування, сертифікації та захисту державної таємниці ФСБ.

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Представник Асоціації торгових компаній та товаровиробників електропобутової та комп'ютерної техніки сказав російському РБК, що йому "невідомо, щоб хтось у Росії або ЄАЕС отримав усі необхідні документи для продажу iPhone 14". Як вказується, в Єдиному реєстрі нотифікацій ЄАЕС не згадується, що на нові моделі iPhone видали такий документ.

Натомість деякі російські магазини, хоч і не мають документів і дозволів, вже відкрили передзамовлення на смартфони. Наразі ж деякі відмовилися коментувати ситуацію.

"Російська асоціація торгових компаній та товаровиробників електропобутової та комп'ютерної техніки (РАТЕК) звернула увагу на те, що жоден з маркетплейсів, які вже приймають замовлення на iPhone 14, не отримав нотифікацію про характеристики шифрувальних засобів та товарів ЄАЕС — або висновок центру ліцензування та захисту державної таємниці за ФСБ. Без цього документа у Росії не можна продавати смартфони", - пише Meduza.

До слова, у вересні голова Мінпромторгу РФ Денис Мантуров стверджував, що мовляв, попри санкції, продукцію Apple - зокрема iPhone 14 - дозволять завозити до Росії через "паралельний імпорт."

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