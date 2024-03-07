У РФ - небезпека атаки БПЛА: "з боку України" до Воронезької області нібито наближаються безпілотники

Росіяни переконують, що "сили ППО" готові.
Тривожна ніч видалася у росіян.
У Воронежській області фактичного оголошена повітряна тривога через нібито атаку українських безпілотників.
Шановні воронежці, оголошується небезпека атаки БПЛА! "З боку України" до Воронезької області "наближаються безпілотники". "Сили ППО готові", - повідомили у офіційному Telegram-каналі губернатора Воронезької області Олександра Гусєва.
У ньому також навіть розписали алгоритм дій для росіян. Отже, що їм радять:
- мовляв, слідкуйте за сповіщеннями від уряду області або від МНС Росії.
- будьте готові швидко перейти до кімнати без вікон, а якщо ви на вулиці — до будівлі, паркування, підземного переходу.
"Якщо ви помітите БПЛА раніше, ніж надійде додатковий сигнал небезпеки, негайно дотримуйтесь правил при виявленні БПЛА", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що над Тульською областю нібито "знищено" два безпілотники, а в кількох регіонах Росії оголошена ракетна небезпека.
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