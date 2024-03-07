У РФ - небезпека атаки БПЛА: "з боку України" до Воронезької області нібито наближаються безпілотники

Тривожна ніч видалася у росіян.

У Воронежській області фактичного оголошена повітряна тривога через нібито атаку українських безпілотників.

Шановні воронежці, оголошується небезпека атаки БПЛА! "З боку України" до Воронезької області "наближаються безпілотники". "Сили ППО готові", - повідомили у офіційному Telegram-каналі губернатора Воронезької області Олександра Гусєва.

У ньому також навіть розписали алгоритм дій для росіян. Отже, що їм радять:

мовляв, слідкуйте за сповіщеннями від уряду області або від МНС Росії.

будьте готові швидко перейти до кімнати без вікон, а якщо ви на вулиці — до будівлі, паркування, підземного переходу.

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"Якщо ви помітите БПЛА раніше, ніж надійде додатковий сигнал небезпеки, негайно дотримуйтесь правил при виявленні БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що над Тульською областю нібито "знищено" два безпілотники, а в кількох регіонах Росії оголошена ракетна небезпека.

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