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У РФ - небезпека атаки БПЛА: "з боку України" до Воронезької області нібито наближаються безпілотники

У РФ - небезпека атаки БПЛА: "з боку України" до Воронезької області нібито наближаються безпілотники

Ілюстрація. Росіяни переконують, що "з боку України до Воронезької області наближаються безпілотники". / Фото: ТСН.ua

Росіяни переконують, що "сили ППО" готові.

Тривожна ніч видалася у росіян. 

У Воронежській області фактичного оголошена повітряна тривога через нібито атаку українських безпілотників. 

Шановні воронежці, оголошується небезпека атаки БПЛА! "З боку України" до Воронезької області "наближаються безпілотники". "Сили ППО готові", - повідомили у офіційному Telegram-каналі губернатора Воронезької області Олександра Гусєва. 

У ньому також навіть розписали алгоритм дій для росіян. Отже, що їм радять: 

  • мовляв, слідкуйте за сповіщеннями від уряду області або від МНС Росії. 
  • будьте готові швидко перейти до кімнати без вікон, а якщо ви на вулиці — до будівлі, паркування, підземного переходу.

"Якщо ви помітите БПЛА раніше, ніж надійде додатковий сигнал небезпеки, негайно дотримуйтесь правил при виявленні БПЛА", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що над Тульською областю нібито "знищено" два безпілотники, а в кількох регіонах Росії оголошена ракетна небезпека

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