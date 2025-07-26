У РФ оборонний завод опинився під атакою дронів: стало відомо, хто це зробив

Дрони СБУ уразили в Ставрополі завод / © ТСН

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Дрони СБУ уразили в Ставрополі завод «Сигнал» — один із найбільших в РФ виробників радіоелектроніки.

Про це ТСН.ua повідомили джерела.

«Цієї ночі далекобійні дрони СБУ уразили виробничі потужності Ставропольського радіозаводу „Сигнал“. Він спеціалізується на виробництві різних видів РЕБів, радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування та працює на російський ВПК. Завод перебуває під міжнародними санкціями», — сказав співрозмовник видання.

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Один із ударів припав на корпус №2 (цех №5), де розташовано дороговартісне імпортне обладнання — станки на базі числового програмного управління. Друге ураження зафіксовано у корпусі №1, де перебуває цех радіоелектронних пристроїв №17.

«СБУ продовжує системно виводити з ладу ворожі обʼєкти, що працюють на війну проти України. Кожне таке ураження зупиняє виробничі процеси та знижує військовий потенціал ворога. Ця робота триватиме й надалі», — зазначило джерело видання.

Нагадаємо, 26 липня ударні безпілотники атакували Ставрополь у РФ. Під ударом опинився оборонний завод «Сигнал».

Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров зазначив, що сьогодні під ранок на Ставропіллі відбивали атаку безпілотників.

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«Є „прильоти“ на території промислових об’єктів у Ставрополі. Житлові будинки, системи життєзабезпечення міста не пошкоджені. Була невелика пожежа, вона ліквідована. Постраждалих та загиблих немає. Інформація уточнюється», — зазначив чиновник.