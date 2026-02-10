У РФ обвалилися доходи від нафти й газу: чи вплине це на війну проти України

Російська нафта / © ТСН.ua

Напередодні четвертої річниці вторгнення до України доходи Росії від експорту нафти й газу обвалилися до небачених роками мінімумів. Санкційний тиск США та ЄС змушує Кремль екстрено підвищувати податки, щоб втримати фронт.

Про це йдеться у статті ABC News.

Нафтогазовий експорт залишався ключовим джерелом наповнення російського бюджету протягом усієї війни проти України. Однак тепер ці надходження різко скоротилися й досягли рівнів, яких не фіксували вже багато років.

Чому в Росії впали доходи від нафти й газу

Таке падіння стало результатом нових санкційних рішень США та Євросоюзу, тарифного тиску з боку президента США Дональда Трампа на Індію, а також активізації дій проти танкерного флоту, який використовується Росією для обходу обмежень і транспортування нафти.

Зменшення доходів змушує президента РФ Володимира Путіна звертатися до внутрішніх запозичень і підвищувати податкове навантаження, що наразі дозволяє утримувати бюджет у відносно стабільному стані.

Проблеми воєнної економіки Росії

Втім, такі кроки лише поглиблюють проблеми воєнної економіки, яка вже стикається зі сповільненням розвитку та високим рівнем інфляції.

У січні податкові надходження до бюджету РФ від нафтово-газового сектору скоротилися до 393 млрд руб. (5,1 млрд дол.). Для порівняння: у грудні цей показник становив 587 млрд руб. (7,6 млрд дол.), а в січні 2025 року — 1,12 трлн руб. (14,5 млрд дол.). За словами експерта з російської економіки Німецького інституту міжнародних та безпекових справ Яніса Клюге, це найнижчий рівень з часів пандемії COVID-19.

Санкції США та ЄС проти Росії

З метою тиску на Кремль і спроб змусити його припинити війну в Україні адміністрація Трампа від 21 листопада 2025 року запровадила санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ — «Роснефті» та «Лукойлу». У результаті будь-які компанії, що купують або перевозять їхню нафту, можуть втратити доступ до банківської системи США, що є серйозним ризиком для міжнародного бізнесу.

Паралельно з цим 21 січня ЄС розпочав заборону на імпорт пального, виробленого з російської сирої нафти. Відтепер таку нафту неможливо переробити в третіх країнах і постачати до Європи у вигляді бензину чи дизеля.

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн напередодні запропонувала запровадити повну заборону на судноплавні послуги для російської нафти, наголосивши, що санкції залишаються ефективним інструментом тиску.

«Ми повинні дивитися на речі тверезо: Росія сяде за стіл переговорів із щирими намірами лише під тиском», — заявила вона.

Відмова Індії від російської нафти

3 лютого Трамп оголосив про зниження мит проти Індії від 25% до 18%, заявивши, що президент країни Нарендра Моді погодився припинити імпорт російської сирої нафти. Згодом президент США також скасував додаткове 25-відсоткове мито, запроваджене через продовження закупівель російської нафти.

Обсяги експорту російської нафти до Індії останнім часом скорочуються: від 2 млн барелів на добу в жовтні до 1,3 млн у грудні. Такі дані наводять Київська школа економіки та Управління енергетичної інформації США. Водночас аналітики Kpler вважають, що «Індія навряд чи повністю відмовиться від дешевого російського палива в найближчій перспективі».

Санкції проти «тіньового флоту» та знижки на нафту

Союзники України дедалі активніше застосовують санкції проти окремих суден «тіньового флоту», щоб відлякати потенційних покупців російської нафти. Загалом під обмеження вже потрапили 640 танкерів у юрисдикціях США, Великої Британії та ЄС. Американські військові конфіскували судна, пов’язані з підсанкційною венесуельською нафтою, зокрема одне під російським прапором, а Франція тимчасово перехопила підозріле судно «тіньового флоту». Українські удари також завдали шкоди російським НПЗ, трубопроводам, експортним терміналам і танкерам.

У цих умовах покупці почали вимагати суттєвіших знижок на російську нафту, компенсуючи ризики санкцій і складність проведення платежів в обхід банків, які уникають таких операцій. У грудні дисконт сягнув близько 25 дол. за барель: ціна Urals опустилася нижче 38 дол. за барель, тоді як Brent торгувався на рівні близько 62,5 дол.

Оскільки податкові надходження від видобутку нафти в Росії безпосередньо залежать від ринкової ціни, це автоматично скорочує доходи бюджету.

«Це каскадний, або ефект доміно», — зазначив старший аналітик S&P Global Energy Марк Еспозіто.

За його словами, включення дизеля та бензину сформувало «справді динамічний пакет санкцій — подвійний удар, який впливає не лише на потоки сирої нафти, а й на потоки нафтопродуктів, отриманих із цих барелів. … Універсальний сигнал: якщо це походить з російської нафти — воно заборонене».

Небажання покупців приймати поставки призвело до накопичення близько 125 млн барелів нафти в танкерах у морі. Це, своєю чергою, спричинило зростання фрахтових ставок: оренда надвеликих нафтових танкерів подорожчала до 125 тис. дол. на добу, і, як наголошує Еспозіто, «це напряму пов’язано з наслідками санкцій».

Економіка РФ втратила імпульс зростання: Кремль підвищує податки

Паралельно економіка Росії втратила імпульс зростання, оскільки ефект від воєнних витрат поступово згасає, а нестача робочої сили стримує розвиток бізнесу.

Щоб компенсувати втрати, Кремль пішов шляхом підвищення податків і нарощування запозичень. Держдума РФ збільшила ПДВ для споживачів від 20% до 22%, а також підвищила збори на імпорт автомобілів, тютюнові вироби та алкоголь. Уряд активніше залучає кошти від лояльних внутрішніх банків, а Фонд національного добробуту все ще має резерви для покриття бюджетного дефіциту.

Таким чином, фінансові ресурси у Кремля поки що залишаються. Проте податковий тиск може ще більше загальмувати економіку, а зростання боргів становить ризики для інфляції, яку вдалося знизити до 5,6% завдяки ключовій ставці центробанку на рівні 16% після пікового значення у 21%.

Росія може змінити міркування щодо війни

«Дайте цьому шість місяців або рік — і це також може вплинути на їхні міркування щодо війни. Я не думаю, що вони шукатимуть мирну угоду через це, але можуть захотіти знизити інтенсивність бойових дій, зосередитися на окремих ділянках фронту й уповільнити війну. Це буде реакцією, якщо вона стане надто дорогою», — резюмував Клюге.

Нагадаємо, раніше Reuters писало, що у січні нафтогазові доходи Росії впали вдвічі порівняно з минулим роком — до 393,3 млрд руб., що є мінімумом від липня 2020 року. За даними Мінфіну РФ, падіння триває: ще в грудні дохід сягав 447,8 млрд руб. Загалом за минулий рік надходження скоротилися на 24%. Це критично для Кремля, оскільки ці кошти становлять чверть бюджету, виснаженого війною проти України, тоді як дефіцит бюджету за 2025 рік сягнув 5,6 трлн руб.

Зауважимо, генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес вважає, що війна в Україні закінчиться лише тоді, коли Путін зрозуміє неможливість своєї перемоги. Для цього необхідно виконати три умови: знищити нафтогазову інфраструктуру РФ, що фінансує агресію; забезпечити реальну, а не символічну військову підтримку з боку Європи; та перетворити Україну на державу «тотальної оборони» за прикладом Ізраїлю чи Фінляндії. Важливими елементами стратегії також є членство України в ЄС та розвиток власної потужної промислової бази, щоб зробити країну непереможною в довгостроковій перспективі.