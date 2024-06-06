У РФ один трамвай врізався в інший - люди вилітали на жваву дорогу: багато потерпілих (відео)

Місцева влади заявила, що зношеність трамваїв у Кемерові сягає 90%.
У російському Кемерові вранці 6 червня зіткнулись два трамваї. За останніми даними, внаслідок аварії постраждало майже сто людей, є загиблий.
Про це пишуть російську ЗМІ.
В оперативних службах повідомили, що четверо постраждалих перебувають у важкому стані.
В регіональному управлінні Слідчого комітету РФ додали, що трамваї зіткнулися на шосе Логове близько 7:30 ранку на Кузнецькому мосту.
На кадрах камер відеоспостереження, які публікують російські телеграм-канали, видно, як один із трамваїв на великій швидкості входить у поворот, у цей момент у нього відчиняються задні двері, після чого люди падають на проїжджу частину. Потім трамвай врізається в інший трамвай, що стоїть на зупинці.
У Кемеровській електротранспортній компанії заявили, що серед причин ДТП - технічна несправність і людський фактор. При цьому в Кемеровській електротранспортній компанії запевняють, що трамвай проходив техобслуговування 2 червня.
За словами голови міста, зношеність трамваїв у Кемерові сягає 90%.
Нагадаєсо, у Росії зійшов з рейок поїзд з вугіллям і влаштував лісову пожежу.
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