У РФ окупант плідно провів відпустку: убив дочку, поранив сина та дружину і викинувся з вікна

Окупант так занудьгував за сім'єю, що запросив їх з Якутії до Ростова, де порізав ножем.

У РФ окупант із Якутії, який отримав тижневу відпустку із зони бойових дій, зарізав свою 14-річну дочку, поранив дружину та сина та вчинив самогубство.

Про це пише російське видання "Медіазона".

Окупант узяв тижневу відпустку, щоби зустрітися з сім'єю. Оскільки приїхати додому і повернутися назад за цей час він не встиг би, родичі самі приїхали до Ростов-на-Дону з Якутії. За отримані за військові злочини гроші він сплатив дорогу дружині, 14-річній дочці та 10-річному синові.

На орендованій квартирі родина "традиційно" влаштувала п'янку. Через поранення окупантові був протипоказаний алкоголь, проте той неабияк напився. Під час сварки військовий злочинець напав на 14-річну дочку. Він наніс їй близько шести ножових поранень. Дівчинка померла одразу.

Перебуваючи у стані афекту, чоловік став безладно завдавати ударів ножем синові та дружині. Дружина теж отримала поранення, але спромоглася вирватися до сусідів і попросити про допомогу.

10-річного сина та матір дітей доправили до лікарні з порізами та колотими ранами. Окупант наклав на себе руки.

Зазначимо, що в РФ випадки, коли "герой СВО", який повернувся з війни проти України, вчиняє нові злочини, стали буденністю.

Ранене повідомлялося, що в РФ зек-вагнерівець зґвалтував дівчину і спалив чужу машину, щоби замінити сліди. Інший зек-вагнерівець, засуджений за вбивство своєї співмешканки, повернувся з війни проти України до Ростова і знову жорстоко вбив жінку. Ще один мігрант-вагнерівець у Москві зґвалтував 14-річну дочку іншого окупанта.

Також повідомлялося, що окупант повернувся з війни та зґвалтував 10-річну падчерку на очах у дружини.

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