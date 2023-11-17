У РФ окупант, що повернувся з війни, провів урок у школі як "герой", а після побив перехожих

Окупанта представили російським дітям як "героя", а цього ж дня він до напівсмерті побив сімейну пару.

У Саратовській області РФ російський окупант Дмитро Кирюхін побив кількох перехожих, завдавши їм тяжких тілесних ушкоджень. За кілька годин до цього він провів "Уроки мужності" у місцевій школі та дитячому садку, як "приклад" наслідування

Про це повідомляє пропагандистський телеграм-канал "Осторожно, новости".

"Діти побачили, що справжні герої живуть поруч, що мужність, хоробрість, любов до Батьківщини – це якості патріота та справжнього громадянина Росії", – відзвітувала місцева влада про відвідання окупантом школи.

Російський "герой" і "приклад для наслідування" вдень

Цього ж вечора Кирюхін напав на сусіда у дворі. На відео видно, як окупант вийшов з автомобіля, підійшов до під'їзду, почав жорстоко бити чоловіка, а потім його дружину, яка прибігла на крики.

Той самий "герой" б'є до напівсмерті пару ввечері

Коли потерпілий від сильних ударів знепритомнів, дружина потерпілого вигукнула "Ти його вбив!". На це так званий "герой СВО" відповів: "Мені п***й".

Постраждалу жінку, яка намагалася захистити від побиття свого чоловіка, госпіталізували з діагнозом "перелом скроневої частини черепа". У жінки "запливло обличчя і затекло око".

"У чоловіка вся голова розбита, все в синцях, безліч гематом. Він отримав сильний шок і навіть не хоче розмовляти. Очуняв лише коли додому завели", — каже постраждала.



За словами сусідів, нападник і до війни в Україні був неадекватним і часто погрожував, ще зловживав спиртним. Також він воював у Сирії. Сусіди побоюються, що окупант повернеться на фронт і не буде покараним.

Зазначимо, що це далеко не перший випадок, коли окупанти після повернення з війни вчиняють злочини вже у самій РФ.

Нещодавно "зек-вагнерівець", засуджений за вбивство своєї співмешканки, повернувся з війни проти України до Ростова і знову жорстоко вбив жінку.

Також повідомлялося, що окупант повернувся з війни і зґвалтував 10-річну падчерку на очах у дружини.

Раніше стало відомо, що в РФ зека, який розчленував свою співмешканку, помилували за те, що він три місяці провоював проти України.

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