У РФ окупант, що повернувся з війни, провів урок у школі як "герой", а після побив перехожих

Окупанта представили російським дітям як "героя", а цього ж дня він до напівсмерті побив сімейну пару.
У Саратовській області РФ російський окупант Дмитро Кирюхін побив кількох перехожих, завдавши їм тяжких тілесних ушкоджень. За кілька годин до цього він провів "Уроки мужності" у місцевій школі та дитячому садку, як "приклад" наслідування
Про це повідомляє пропагандистський телеграм-канал "Осторожно, новости".
"Діти побачили, що справжні герої живуть поруч, що мужність, хоробрість, любов до Батьківщини – це якості патріота та справжнього громадянина Росії", – відзвітувала місцева влада про відвідання окупантом школи.
Цього ж вечора Кирюхін напав на сусіда у дворі. На відео видно, як окупант вийшов з автомобіля, підійшов до під'їзду, почав жорстоко бити чоловіка, а потім його дружину, яка прибігла на крики.
Коли потерпілий від сильних ударів знепритомнів, дружина потерпілого вигукнула "Ти його вбив!". На це так званий "герой СВО" відповів: "Мені п***й".
Постраждалу жінку, яка намагалася захистити від побиття свого чоловіка, госпіталізували з діагнозом "перелом скроневої частини черепа". У жінки "запливло обличчя і затекло око".
"У чоловіка вся голова розбита, все в синцях, безліч гематом. Він отримав сильний шок і навіть не хоче розмовляти. Очуняв лише коли додому завели", — каже постраждала.
За словами сусідів, нападник і до війни в Україні був неадекватним і часто погрожував, ще зловживав спиртним. Також він воював у Сирії. Сусіди побоюються, що окупант повернеться на фронт і не буде покараним.
Зазначимо, що це далеко не перший випадок, коли окупанти після повернення з війни вчиняють злочини вже у самій РФ.
Нещодавно "зек-вагнерівець", засуджений за вбивство своєї співмешканки, повернувся з війни проти України до Ростова і знову жорстоко вбив жінку.
Також повідомлялося, що окупант повернувся з війни і зґвалтував 10-річну падчерку на очах у дружини.
Раніше стало відомо, що в РФ зека, який розчленував свою співмешканку, помилували за те, що він три місяці провоював проти України.
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