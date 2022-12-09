У РФ опозиціонера Яшина посадили на 8,5 років за "фейки про Бучу"

У Росії опозиціонера Іллю Яшина засудили до 8,5 років позбавлення волі у колонії загального режиму.

Про це повідомляє "Медіазона".

Після звільнення йому ще чотири роки буде заборонено користуватися Інтернетом. Яшина визнали винним у поширенні так званих "фейків" про російську армію у зв'язку з його стрімом про масові вбивства мешканців Бучі.

Прокурор посадив опозиціонера на 9 років. Суд визнав його "вину" у поширенні "фейків" про російську армію повністю доведеною. Яшин своєї провини не визнав.

"Суд засудив мене до 8 років та 6 місяців колонії. Що ж, автори вироку оптимістично оцінюють перспективи Путіна. На мій погляд – надто оптимістично", – зазначив він.

Яшин впевнений, що він та його соратники виграли цю справу і пояснив, чому так думає.

"Ми з вами виграли цей суд, друзі. Процес замислювався як викриття "ворога народу" в моїй особі, але перетворився на антивоєнну трибуну. Ми говорили правду про військові злочини і закликали зупинити кровопролиття. А у відповідь чули мішанину з гасел часів холодної війни, яку плутано озвучував прокурор", – вважає політик.

На засідання суду прийшли десятки людей, щоби підтримати опозиціонера, але потрапити до будівлі змогли не всі.

Міщанський суд: «правосуддя» всіх не перетравить pic.twitter.com/NV7vesMM4B — Михайло Лобанов (@muzh_Zapolskoy) December 9, 2022

Зазначимо, що на даний момент це найсуворіший вирок за статтею про "фейки" про російську армію. Раніше на 7 років було засуджено московського муніципального депутата Олексія Горіна, який закликав вивести російські війська з України.