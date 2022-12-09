У РФ опозиціонера Яшина посадили на 8,5 років за "фейки про Бучу"

Сам Яшин заявив, що автори вироку "надто оптимістично оцінюють перспективи Путіна".
У Росії опозиціонера Іллю Яшина засудили до 8,5 років позбавлення волі у колонії загального режиму.
Про це повідомляє "Медіазона".
Після звільнення йому ще чотири роки буде заборонено користуватися Інтернетом. Яшина визнали винним у поширенні так званих "фейків" про російську армію у зв'язку з його стрімом про масові вбивства мешканців Бучі.
Прокурор посадив опозиціонера на 9 років. Суд визнав його "вину" у поширенні "фейків" про російську армію повністю доведеною. Яшин своєї провини не визнав.
"Суд засудив мене до 8 років та 6 місяців колонії. Що ж, автори вироку оптимістично оцінюють перспективи Путіна. На мій погляд – надто оптимістично", – зазначив він.
Яшин впевнений, що він та його соратники виграли цю справу і пояснив, чому так думає.
"Ми з вами виграли цей суд, друзі. Процес замислювався як викриття "ворога народу" в моїй особі, але перетворився на антивоєнну трибуну. Ми говорили правду про військові злочини і закликали зупинити кровопролиття. А у відповідь чули мішанину з гасел часів холодної війни, яку плутано озвучував прокурор", – вважає політик.
На засідання суду прийшли десятки людей, щоби підтримати опозиціонера, але потрапити до будівлі змогли не всі.
Міщанський суд: «правосуддя» всіх не перетравить pic.twitter.com/NV7vesMM4B— Михайло Лобанов (@muzh_Zapolskoy) December 9, 2022
Зазначимо, що на даний момент це найсуворіший вирок за статтею про "фейки" про російську армію. Раніше на 7 років було засуджено московського муніципального депутата Олексія Горіна, який закликав вивести російські війська з України.
Що відомо про Іллю Яшина
Ілля Яшин – російський політичний та громадський діяч. Після вбивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова працював над завершенням підготовленого Нємцовим дослідження про агресію РФ на Донбасі "Путін. Війна". Після 24 лютого публічно виступив проти війни. У квітні опозиціонер провів стрім, в якому розповідав про вбивство мирних жителів у Бучі російськими окупантами.
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