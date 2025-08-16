- Дата публікації
У РФ оцінили прогрес у переговорах зі США щодо віз
Діалог із Вашингтоном у візовій сфері просувається повільно.
Переговори між Росією і США у сфері видачі віз відбуваються дуже повільно і поки що не дають значних результатів.
Про це заявив російський посол у США Дарчієв в інтерв’ю росЗМІ.
«Ми намагаємося, поки що великих проривів немає», — сказав дипломат, відповідаючи на запитання про наявність зрушень у дипломатичних переговорах між Москвою і Вашингтоном.
Дарчієв також прокоментував зустріч президентів Росії та США у вузькому складі. За його словами, загальна атмосфера переговорів між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом була «загалом позитивною».
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з’явилися подробиціпро що говорили президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін під час зустрічі в аеропорту Анкоріджа.