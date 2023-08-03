У РФ п'яний "десантник" вирішив захопити вежу "Москва-Сіті" з іграшковим пістолетом

У російській столиці п'яний чоловік, який назвався десантником, "замінував" вежу в "Москва-Сіті" з нагоди дня "ВДВ".

Про це повідомляє російський пропагандистський Телеграм-канал Mash.

"При повному параді" — у блакитному береті, тільнику та шортах — він відпочивав в одному з кафе в вежі "Москва-Сіті" і відзначав день російських повітряно-десантних військ.

"ВДВшник" продемонстрував пістолет, заявив, що він псих і може влаштувати вибух. Після цього втік, залишивши у закладі рюкзак.

Російські силовики прибули на місце та обстежили сумку – там нічого підозрілого не виявилося. "Терориста" оперативно затримали – ним виявився 33-річний мешканець Красноярська.

Пістолет його виявився іграшковим, як і зв'язок із "ВДВ" – чоловік у цьому підрозділі ніколи не служив. У Москві він працює охоронцем у супермаркеті.

Нагадаємо, що вежі "Москва-Сіті" останнім часом стали об'єктами атаки невідомих дронів.

Так, уночі 30 липня Москву атакував невідомий безпілотник. Внаслідок атаки були пошкоджені урядові будівлі.

У ніч проти 1 серпня Москву знову атакували кілька дронов. Влучення знову були в вежу "Москва Сіті", де розташовані кілька міністерств.

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