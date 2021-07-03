У РФ п'ятий день поспіль фіксують рекордну смертність від COVID

У РФ п'ятий день поспіль фіксують рекордну смертність від COVID

В країні від ускладнень хвороби померло 137 тис. інфікованих.

У Російській Федерації вкотре фіксують рекордні цифри захворюваності на COVID-19 та смертностві від коронавірусу.

Про це інформують в оперативному штабі.

Протягом минулої доби зафіксували 697 летальних випадків - рекордні цифри смертності фіксують вже п'ятий день поспіль. Так, 1 липня було 672 смертей, 2-го - 679, 30 червня - 669, а 29-го - 652. Загалом в країні від ускладнень хвороби померло 137 тис. інфікованих.

Крім того,ю протягом минулої доби виявили ще 24,4 тис. випадків зараження COVID-19. У штабі наголошують, що це максимум від середини січня цього року. Захворюваність COVID-19 в Росії зростає зід початку червня. В країні це пов'язують з поширенням штаму коронавіруса "Дельта". Від початку пандемії в РФ інфікувалося 5,5 млн росіян.

Як повідомлялося, до вересня на штам коронавірусу "Дельта" припадатиме до 90% заражень у Євросоюзі - це прогнозує Європейський центр профілактики та контролю захворювання. Дослідники припускають, найдужче цей варіант COVID-19 ширитиметься серед молоді, яка наразі не має змоги вакцинуватися. Згодом це може призвести до інфікування вразливіших категорій населення. Попередні дані свідчать, що "Дельта" може інфікувати людей, які отримали тільки одну дозу вакцини. Натомість вакцинація двома дозами препарату захищає від штаму.

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