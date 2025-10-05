- Дата публікації
У РФ піднялися в небо стратегічні бомбардувальники: прямують на пускові рубежі
З аеродрому «Оленья» піднялися в небо бомбардувальники Ту-95МС.
У Росії в ніч проти 5 жовтня у небо піднялися стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому «Оленья».
Про це інформують моніторингові канали.
Відмічено зліт чотирьох бортів Ту-95мс станом на 00:50, але їх кількість може змінитися протягом ночі.
Всі борти тримають курс у напрямку пускових рубежів в межах Каспійського регіону.
Орієнтовно пуски ракет можуть відбутися з 03:30 до 5:30.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 5 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що понад 26 тис. жителів Чернігівщини залишилися без електропостачання після ранкової ворожої атаки.