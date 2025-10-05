У РФ піднялися в небо стратегічні бомбардувальники: прямують на пускові рубежі

Російський бомбардувальник Ту-95 / © Janes.com

Реклама

У Росії в ніч проти 5 жовтня у небо піднялися стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому «Оленья».

Про це інформують моніторингові канали.

Відмічено зліт чотирьох бортів Ту-95мс станом на 00:50, але їх кількість може змінитися протягом ночі.

Реклама

Всі борти тримають курс у напрямку пускових рубежів в межах Каспійського регіону.

Орієнтовно пуски ракет можуть відбутися з 03:30 до 5:30.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 5 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що понад 26 тис. жителів Чернігівщини залишилися без електропостачання після ранкової ворожої атаки.