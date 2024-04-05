У РФ почалась мобілізація вихідців з Середньої Азії після теракту у Москві — ЦНС

Деякі люди погоджуються на укладання контракту з російською армією.
У Росії почали нову хвилю мобілізації вихідців з Середньої Азії для війни проти України.
Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.
У повідомленні вказується, що російська влада використала терористичний акт у "крокус сіті хол" для проведення мобілізації національних меншин.
"Використовуючи масову страту людей у Москві, росіяни з одного боку звинувачують Україну, а з іншого почали облави на вихідців з Центральної Азії. Заробітчанам пропонують укласти контракт зі ЗС РФ, або погрожують депортацією", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС заявили, що деякі люди погоджуються на укладання контракту з російською армією.
На навчальних полігонах вздовж кордону з Україною зафіксовано прибуття перших партій заробітчан з Азії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Зеленського заявили про підготування РФ до наступу і назвали ймовірну ціль Кремля.
Крім того, ми раніше інформували, що диктатор Путін готує росіян до затяжної війни проти України.
Читайте також: