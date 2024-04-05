У РФ почалась мобілізація вихідців з Середньої Азії після теракту у Москві — ЦНС

Деякі люди погоджуються на укладання контракту з російською армією.

У Росії почали нову хвилю мобілізації вихідців з Середньої Азії для війни проти України.

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Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

У повідомленні вказується, що російська влада використала терористичний акт у "крокус сіті хол" для проведення мобілізації національних меншин.

"Використовуючи масову страту людей у Москві, росіяни з одного боку звинувачують Україну, а з іншого почали облави на вихідців з Центральної Азії. Заробітчанам пропонують укласти контракт зі ЗС РФ, або погрожують депортацією", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС заявили, що деякі люди погоджуються на укладання контракту з російською армією.

На навчальних полігонах вздовж кордону з Україною зафіксовано прибуття перших партій заробітчан з Азії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Зеленського заявили про підготування РФ до наступу і назвали ймовірну ціль Кремля.

Крім того, ми раніше інформували, що диктатор Путін готує росіян до затяжної війни проти України.

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