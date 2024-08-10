В Росії один із засуджених у справі про вбивство Бориса Нємцова отримав помилування після підписання контракту з Міноборони РФ у колонії та тепер він воює в Україні.

Про це повідомляють росЗМІ.

Темірлан Ескерханов приєднався до одного зі штурмових підрозділів і зараз виконує бойові завдання в зоні так званої "спеціальної військової операції" -, контракт підписаний на рік.

У 2017 році Ескерханов був визнаний винним у вбивстві Бориса Нємцова. Він входив до злочинної групи, яка здійснила вбивство: стежив за політиком і вказав місце, де перебував Нємцов. Під час перебування в СІЗО він скаржився на затримки у судовому процесі і погані умови утримання, подаючи позови до ЄСПЧ. У 2017 році ЄСПЧ присудив йому компенсацію в розмірі шести тисяч євро за моральну шкоду.

Політик Борис Нємцов був вбитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту біля Кремля. У 2017 році суд засудив до тривалих термінів п’ятьох осіб з Чечні, включаючи офіцерів силових структур. Серед них були Заур Дадаєв, визнаний безпосереднім виконавцем вбивства, брати Анзор і Шадид Губашеви, а також Темірлан Ескерханов і Хамзат Бахаєв. Всі вони свою провину заперечують. Замовники вбивства залишаються невідомими, а розслідування було розкритиковане близькими Нємцова, які підозрюють у причетності керівництво Чечні або Росії.

Нагадаємо, 16 лютого помер російський опозиціонер Олексій Навальний, який відбував покарання в колонії на Ямалі. Причина його смерті поки не відома, але західні лідери звинувачують режим Володимира Путіна. Ця подія стала частиною тривалої серії вбивств, що характеризують сучасну Росію.