Світ
355
2 хв

У РФ помилований Путіним зек-"ветеран" зґвалтував 17-річну

Так званий «герой СВО» отримав помилування від Путіна після того, як поїхав на фронт вбивати українців.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
У РФ помилований Путіним зек-"ветеран" зґвалтував 17-річну

© t.me/astrapress

У Росії помилований диктатором Путіним зек зґвалтував 17-річну дівчину. А влада, замість покарання ґвалтівника, виписала матері потерпілої протокол за неналежне виконання батьківських обов’язків

Про це пише російський опозиційний Telegram-канал ASTRA.

/ © t.me/astrapress

© t.me/astrapress

Інцидент стався в Алтайському краї РФ. 19 грудня дівчина приїхала в гості до 23-річного так званого «героя СВО» В’ячеслава Борисова та його друга. З ними вона була знайома близько двох років.

Компанія спільно пиячила, після чого дівчина вирішила йти додому. Це не сподобалося «герою СВО». Злочинець повалив її на матрац, почав цілувати і чіпати за груди. Та просила його зупинитися, на що колишній окупант сказав: «Ти все одно звідси не втечеш, поки я тебе не тр**ну».

Дівчині вдалося вирватися та вибігти на вулицю. Борисов наздогнав її, схопив за волосся і тягнув волоком назад у будинок, після чого роздгнув догола і зґвалтував.

Згодом на місці виявили два вирвані клапті волосся та розірвану футболку. У потерпілої знайшли синці по всьому тілу.

Сам Борисов заявив, що секс нібито стався за згодою. Чи затримано його — невідомо, проте матері потерпілої виписали протокол за неналежне виконання батьківських обов’язків, а Борисову — за залучення неповнолітньої до вживання алкоголю.

За інформацією видання, раніше чоловік був двічі судимий за крадіжку та образу представника влади. Він отримав помилування від Путіна та «погасив» судимості після участі у війні проти України. Судячи з соцмереж ґвалтівника, у нього є дружина і дитина.

/ © t.me/astrapress

© t.me/astrapress

Раніше повідомлялося, що на Луганщині російський окупант зґвалтував та вбив неповнолітню дівчину.

355
