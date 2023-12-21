У РФ пропагандист Прилєпін запропонував захопити Узбекистан: Ташкент відреагував

Прилєпін запропонував захопити Узбекистан, щоб "навчати мігрантів російської мови не в Росії".

Російський пропагандист і військовий злочинець Захар Прилєпін запропонував Кремлю захопити країни колишнього СРСР, зокрема Узбекистан.

У своєму виступі пропагандист висловив упевненість, що РФ переможе у війні з Україною і після цього перейде до агресії щодо інших країн.

"Хто нам після параду у Києві заборонить що-небудь робити на євразійській території? Ніхто", – заявив Прилєпін.

Він запропонував Кремлю захопити країни колишнього СРСР, звідки до РФ їдуть мігранти.

"Щоб не тут їх вчити (російській мові – ред.), а там уже в Узбекистані, припустимо. Я не жартую. Ми будемо порушувати тему дезавуювання розпаду Радянського Союзу, що дозволить нам будь-якої миті сказати: "Оскільки два мільйони ваших громадян знаходяться на нашій території, ми претендуємо на вашу територію. Тому що більшість уже тут, і вони навіть проголосували за це", – сказав пропагандист.

Відповідь Узбекистану

Після скандальної заяви Прилепіна посла Росії Олега Мальгінова викликали до МЗС Узбекистану. Але псувати відносини з РФ Ташкент боїться, адже в офіційній заяві МЗС містяться "дифірамби" на адресу росіян.

"Такого роду необдумані висловлювання партійних лідерів такої дружньої країни, як Російська Федерація, на превеликий жаль, не відповідають духу всеосяжного стратегічного партнерства та союзництва між Республікою Узбекистан та Російською Федерацією", – йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що такі заяви мають "наперед провокаційний характер".

Своєю чергою, посол Росії цинічно заявив, що в РФ нібито "ніколи не ставилися під сумнів суверенітет, незалежність і територіальна цілісність Республіки Узбекистан".

Нагадаємо, що 6 травня 2023 року, в Росії вибухнув автомобіль, в якому перебував російський пропагандист, письменник та українофоб Захар Прілєпін. Відповідальність за вибух узяв на себе рух "Атеш", його представники заявили, що "полювали за Прилепіним з початку року".

Що відомо про особу пропагандиста Прилепіна, повідомляв ТСН.ua.

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