У РФ пропонують позбавляти деяких чоловіків громадянства за відмову воювати: про кого йдеться

Мігрантів, які отримали російський паспорт, пропонують позбавляти громадянства за небажання брати участь у війні проти України. Таку думку висловив голова комітету РФ Олександр Бастрикін.

Про це пише російське видання "Новое время".

"Усіх на "СВО!"

У комітеті вважають, що мігрантів треба залучити до бойових дій, адже "спеціальна військова операція" триває. "Якщо ти не готовий, будучи громадянином РФ виконувати свій військовий обов'язок, треба приймати рішення про позбавлення такої людини громадянства", - видав Бастрикін.

Зауважується, що вже було чимало випадків, коли мігрантів забирали на війну, щоб закрити потребу в черговій порції "гарматного м'яса". Зокрема, розголосу набули такі інциденти:

в міграційному центрі "Сахарове" у Москві мігрантам підкладали на підпис контракти для участі у війні;

у кількох регіонах Росії відбувалися рейди з пошуку чоловіків, які нещодавно отримали російське громадянство і не стали на військовий облік, їм на місці вручали повістки або ж одразу відвозили до військкомату;

на війну в Україні намагалися вербувати не лише чоловіків-мігрантів, а й жінок, громадянок Киргизстану та інших країн Центральної Азії, пропонуючи високу зарплату за роботу кухарями та медсестрами у військових частинах, дислокованих на окупованих територіях України та безпосередньо на лінії фронту.

Відомо, що нову редакцію закону "Про громадянство Російської Федерації", в якій йдеться про позбавлення набутого громадянства за ухилення від військової служби Володимир Путін підписав у квітні цього року.

Нагадаємо, у Білорусі планують ухвалити низку важливих змін для військовозобов'язаних. Зокрема, мають розпочати надсилати повістку за СМС-повідомленням. Також буде посилена відповідальність для ухилянтів за неявку до військкоматів.

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