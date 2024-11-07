У РФ пропонують забрати гроші у тих, хто "виїхав і негативно відгукується про Росію"

Держдума може розпочати розглядати новий законопроєкт вже наступного тижня.

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що російський парламент розробляє заходи щодо боротьби з тими, "хто не віднесений до іноагентів, але, поїхавши, висловлюється негативно стосовно Росії".

Про це він написав в Telegram.

За його словами, у Держдумі обговорюються заходи, що "дозволяють припинити збагачення за рахунок рухомого та нерухомого майна, що знаходиться на території нашої країни, а також від продажу його".

Він також наголосив, що Держдума опрацьовує законопроєкт, який буде встановлювати порядок виплати коштів особам, оголошеним "іноземними агентами", за інтелектуальну діяльність.

Він припускає, що будь-які доходи, отримані "іноземними агентами" від творчої діяльності, зараховуватимуться спеціальні рублеві рахунки, відкриття яких стане обов'язковим для таких осіб. Інші методи виплати коштів будуть заборонені.

"Ті, хто руйнує Росію, ображаючи її громадян, учасників спеціальної військової операції, не повинні збагачуватися за рахунок нашої країни", – заявив Володін.

Нагадаємо, що між обраним президентом США Дональдом Трампом і Росією ще до інавгурації можуть розпочатися непублічні переговори стосовно України.

Читайте також: