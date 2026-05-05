У РФ прикрили завод металевими решітками — і все одно отримали удар: які наслідки

Робота ППО (ілюстративне фото) / © Associated Press

У російських Чебоксарах у ніч проти 5 травня повідомили про удар по підприємству «ВНИИР-Прогресс», яке пов’язують із виробництвом навігаційних систем для російського озброєння. У російських пабліках стверджують, що по заводу могла влучити ракета FP-5 «Фламінго», однак офіційного підтвердження типу озброєння наразі немає.

Про це повідомляють російські медіа та телеграм-канали, передає Defense Express.

За попередніми даними, удару зазнало акціонерне товариство «ВНИИР-Прогресс» у Чебоксарах. Підприємство розташоване за понад 900 кілометрів від кордону з Україною та спеціалізується на розробці й виробництві захищених від перешкод навігаційних систем.

Зокрема, завод пов’язують із виробництвом антен супутникової навігації «Комета». Такі модулі, за відкритими даними, використовуються у російських безпілотниках, крилатих і балістичних ракетах.

Удар по підприємству «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах. / © російські ЗМІ

У мережі публікують фото та відео наслідків атаки. На кадрах видно пошкоджені будівлі та задимлення. Масштаби руйнувань наразі уточнюються.

Раніше це підприємство вже потрапляло під удар. Зокрема, 5 липня 2025 року по ньому, за повідомленнями, атакували далекобійні безпілотники. Після цього росіяни почали посилювати захист будівель металевими решітками — так званими «мангалами», які мали б зменшити наслідки ударів дронів.

Втім такий захист навряд чи може бути ефективним проти крилатих ракет або боєприпасів із великою бойовою частиною. Саме тому можливе застосування FP-5 «Фламінго», якщо ця інформація підтвердиться, могло б мати значно серйозніші наслідки для підприємства, ніж атака звичайними дронами.

Захисні металеві конструкції навколо будівель. / © російські телеграм-канали

«ВНИИР-Прогресс» вважається важливим підприємством для російського військово-промислового комплексу. Його продукція може використовуватися в системах навігації для дронів і ракет, які Росія застосовує у війні проти України.

Через це завод уже не вперше фігурує у повідомленнях про удари по російських військових об’єктах. Після попередніх атак росіяни намагалися посилити захист підприємства, зокрема встановленням металевих конструкцій навколо будівель.

FP-5 «Фламінго» — українська далекобійна крилата ракета, яку пов’язують з ударами по об’єктах у глибокому тилу Росії. Водночас офіційно тип озброєння, застосованого по заводу у Чебоксарах, наразі не підтверджений.

Що відомо про наслідки атаки

Російські джерела повідомляють про серію вибухів у Чебоксарах зранку 5 травня. Місцеві жителі публікували відео з димом у районі ймовірного ураження.

Також у російських пабліках з’явилася інформація, що уламки безпілотника впали на один із торгових центрів у місті. За цими повідомленнями, пошкоджено фасад і скління будівлі. Інформації про постраждалих наразі немає.

Місцева влада традиційно заявляє про роботу протиповітряної оборони. Водночас мешканці регіону у соцмережах скаржаться на вибухи та запитують, чому ППО не змогла захистити місто.

