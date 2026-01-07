- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 117
- Час на прочитання
- 1 хв
У РФ розбився гелікоптер російського мільйонера: що про нього відомо
У РФ розбився гелікоптер з мільйонером, чий бізнес допомагав спонсорувати агресію проти України
У Пермському краї РФ двоє людей загинули під час аварії приватного вертольота.
Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.
Вертоліт зачепився за троси на гірськолижному курорті. За даними близького до російських силовиків телеграм-каналу Baza, загиблі — засновник транспортної компанії «Таттранском», мільйонер Ільяс Гімадутдінов. Другий загиблий — начальник автомобільної колони цієї фірми Ельмір Коняков.
За інформацією видання, гелікоптер здійснював несанкціонований політ, причиною аварії стало зледеніння двигуна.
«Таттранском» займається вантажоперевезеннями, у тому числі для нафтогазової галузі Росії, від прибутку з якого Кремль фінансує війну проти України.
Раніше в Москві підірвали авто російського генерала, який брав участь у війні проти України.