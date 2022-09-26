У РФ силовики зґвалтували активіста і змусили перепросити за слова "Слава Київській Русі, Новоросія — с*си"

Силовики побили та зґвалтували затриманого активіста Артема Камардіна. Нібито хлопцю "засунули в анальний отвір гантелю".
У Москві силовики вдерлися додому до трьох активістів, які виступали проти мобілізації — Артема Камардіна, Олександра Попова та Олександра Менюкова.
Про це пише "Нова газета. Європа".
Адвоката не пустили до квартири під приводом того, що там "проводиться оперативно-розшуковий захід".
Після затримання силовики побили та зґвалтували Артема Камардіна. За інформацією видання, Камардіну "засунули в анальний отвір гантелю".
Після цього його змусили "попросити вибачення" на камеру за слова "Слава Київській Русі, Новоросія — с*си". Хлопець досі у поліції. У соцмережах з'явилося відео із "вибаченнями" всіх трьох затриманих.
Напередодні Камардін брав участь у "Маяковських читаннях", які відбулися в Москві та були оголошені "антимобілізаційними".
Нагадаємо, що в Росії мобілізований чоловік вистрілив у військкома. Він наказав усім присутнім залишити зал, а потім відкрив вогонь.
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