У РФ стався вибух на газопроводі під Омськом: спалахнула масштабна пожежа

Пожежа / © pixabay.com

Реклама

У передмісті Омська, поблизу селища Ростовка, пролунав сильний вибух, який спричинив масштабну пожежу на газопроводі. Офіційні структури наразі не повідомляють про постраждалих.

Місцеві жителі розповіли SHOT, що вибух стався у кварталі Врубелєво, після чого небо над районом освітив потужний вогонь, помітний за кілька кілометрів. Гучний звук було чутно навіть у сусідніх населених пунктах. За попередніми даними, вибухнув газ.

На місце надзвичайної події прибули підрозділи МНС та бригади швидкої допомоги. За інформацією очевидців, у повітрі відчувається різкий хімічний запах. Наразі на місці працюють 18 пожежників та 4 одиниці спеціальної техніки.

Реклама

Однією з основних версій того, що сталося, є витік газу з трубопроводу. Правоохоронні органи з'ясовують обставини події. Інформації про постраждалих поки немає.

Як повідомлялося, цієї ночі Краснодарський край РФ опинився під масованою атакою дронів. За даними російських пабілків, найбільші наслідки зафіксовані в районі Новоросійська. Повідомляється про масштабну пожежу на нафтобазі у комплексі «Шесхарис».

Нагадаємо, на початку листопада порт у російському Туапсе зупинив експорт палива після атак дронів. За даними LSEG, під час атаки в порту було пришвартовано три танкери для завантаження нафти, дизельного пального та мазуту. Зазначається, що станом на 5 листопада всі судна були відведені від причалів та кинуті на якір поблизу порту.