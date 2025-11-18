ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
195
Час на прочитання
1 хв

У РФ стався вибух на газопроводі під Омськом: спалахнула масштабна пожежа

У селищі Ростовка під Омськом стався вибух на газопроводі, після якого виникла масштабна пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа

Пожежа / © pixabay.com

У передмісті Омська, поблизу селища Ростовка, пролунав сильний вибух, який спричинив масштабну пожежу на газопроводі. Офіційні структури наразі не повідомляють про постраждалих.

Місцеві жителі розповіли SHOT, що вибух стався у кварталі Врубелєво, після чого небо над районом освітив потужний вогонь, помітний за кілька кілометрів. Гучний звук було чутно навіть у сусідніх населених пунктах. За попередніми даними, вибухнув газ.

На місце надзвичайної події прибули підрозділи МНС та бригади швидкої допомоги. За інформацією очевидців, у повітрі відчувається різкий хімічний запах. Наразі на місці працюють 18 пожежників та 4 одиниці спеціальної техніки.

Однією з основних версій того, що сталося, є витік газу з трубопроводу. Правоохоронні органи з'ясовують обставини події. Інформації про постраждалих поки немає.

Як повідомлялося, цієї ночі Краснодарський край РФ опинився під масованою атакою дронів. За даними російських пабілків, найбільші наслідки зафіксовані в районі Новоросійська. Повідомляється про масштабну пожежу на нафтобазі у комплексі «Шесхарис».

Нагадаємо, на початку листопада порт у російському Туапсе зупинив експорт палива після атак дронів. За даними LSEG, під час атаки в порту було пришвартовано три танкери для завантаження нафти, дизельного пального та мазуту. Зазначається, що станом на 5 листопада всі судна були відведені від причалів та кинуті на якір поблизу порту.

Дата публікації
Кількість переглядів
195
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie