ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
185
Час на прочитання
1 хв

У РФ стався вибух на нафтохімічному заводі (фото)

У російському Стерлітамаку пролунали вибухи, частково обвалився цех водоочистки місцевого нафтохімічного заводу, — повідомили у міській адміністрації.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Вибух на нафтохімічному заводі

Вибух на нафтохімічному заводі / © фото з соцмереж

Вранці 4 листопада 2025 у місті Стерлітамак (Башкортостан, РФ) пролунали вибухи, після чого на території місцевого нафтохімічного заводу виникла пожежа.

Як повідомила адміністрація міста, вибух стався у цеху водоочистки акціонерного товариства «Стерлітамацький нафтохімічний завод» (АО «СНХЗ»). У результаті інциденту частково обвалився цех, загиблих і постраждалих немає. Причини вибуху з’ясовуються.

У РФ стався вибух на нафтохімічному заводі (3 фото)

У Росії стався вибух на нафтохімічному заводі_2 / © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

У Росії стався вибух на нафтохімічному заводі_3 / © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

У Росії стався вибух на нафтохімічному заводі_1 / © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

За даними OSINT-аналітиків ASTRA, камери спостереження зафіксували щонайменше два вибухи — о 6:22 та 7:09 ранку за місцевим часом. На відео видно осередки займання в районі підприємства. Попередньо, це могли бути залізничні цистерни або місткості поруч із заводом. Свідки повідомляють про кілька вогнищ пожежі.

«Стерлітамацький нафтохімічний завод» спеціалізується на виробництві каучуків, іонолу та авіаційного бензину. Підприємство входить до російського хімічного холдингу «Росхім». За даними очевидців, над містом видно щонайменше три осередки задимлення.

Раніше Telegram-канали повідомляли, що у ніч проти 2 листопада в Туапсе дронами було уражено глибоководний причал морського нафтового терміналу, який має можливість перевалки до 7 млн тонн нафти на рік.

Уночі 2 листопада вибухи пролунали у Туапсе, Геленджику та Сочі.

Нагадаємо, тієї ж ночі українські дрони уразили 5 електропідстанцій на території РФ.

Дата публікації
Кількість переглядів
185
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie