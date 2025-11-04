У РФ стався вибух на нафтохімічному заводі (фото)

Вибух на нафтохімічному заводі / © фото з соцмереж

Реклама

Вранці 4 листопада 2025 у місті Стерлітамак (Башкортостан, РФ) пролунали вибухи, після чого на території місцевого нафтохімічного заводу виникла пожежа.

Як повідомила адміністрація міста, вибух стався у цеху водоочистки акціонерного товариства «Стерлітамацький нафтохімічний завод» (АО «СНХЗ»). У результаті інциденту частково обвалився цех, загиблих і постраждалих немає. Причини вибуху з’ясовуються.

У РФ стався вибух на нафтохімічному заводі (3 фото) © фото з соцмереж © фото з соцмереж © фото з соцмереж

За даними OSINT-аналітиків ASTRA, камери спостереження зафіксували щонайменше два вибухи — о 6:22 та 7:09 ранку за місцевим часом. На відео видно осередки займання в районі підприємства. Попередньо, це могли бути залізничні цистерни або місткості поруч із заводом. Свідки повідомляють про кілька вогнищ пожежі.

Реклама

«Стерлітамацький нафтохімічний завод» спеціалізується на виробництві каучуків, іонолу та авіаційного бензину. Підприємство входить до російського хімічного холдингу «Росхім». За даними очевидців, над містом видно щонайменше три осередки задимлення.

Раніше Telegram-канали повідомляли, що у ніч проти 2 листопада в Туапсе дронами було уражено глибоководний причал морського нафтового терміналу, який має можливість перевалки до 7 млн тонн нафти на рік.

Уночі 2 листопада вибухи пролунали у Туапсе, Геленджику та Сочі.

Нагадаємо, тієї ж ночі українські дрони уразили 5 електропідстанцій на території РФ.