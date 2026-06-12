У РФ стався замах на колишнього “міністра ДНР”: що трапилося

Ексміністр держбезпеки ДНР Андрій Пінчук / © Telegram-канал Baza

Реклама

У селищі Щапово, що в Московській області в РФ, стався вибух, унаслідок якого постраждав колишній так званий «міністр державної безпеки ДНР» Андрій Пінчук.

Про це повідомляєють російські медіа.

За попередніми даними, пристроєм, що здетонував, була посилка, яку доставив кур’єр. Згідно з інформацією, яку Пінчук надав Telegram-каналу «Baza», він перебував поруч із посилкою в момент вибуху. Проте встиг зреагувати та сховатися.

Реклама

«Я встиг сховатися від вибуху — у мене легка контузія, хоча СВП був досить потужним і мав багато вражаючих елементів», — зазначив Пінчук.

Замах на ексміністра держбезпеки «ДНР» Андрія Пінчука / © Telegram-канал Baza

На місці події працюють співробітники поліції та слідчі. За повідомленнями очевидців, вибухова хвиля пошкодила конструкції будинку, вибивши вікна та двері. Наразі правоохоронні органи проводять заходи з розшуку підозрюваних, причетних до відправки та доставки небезпечного пакунка.

Замах на ексміністра держбезпеки «ДНР» Андрія Пінчука / © Telegram-канал Baza

Нагадаємо, у місті Балашиха (Підмосков’я) підірвали начальника Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони країни-агресора РФ Даміра Давидова.

А ще раніше, 6 лютого, в Москві вчинили замах на російського генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва.

Реклама

Новини партнерів