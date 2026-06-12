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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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325
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У РФ стався замах на колишнього “міністра ДНР”: що трапилося

У Підмосков’ї скоєно замах на колишного «міністра держбезпеки ДНР» Андрія Пінчука. Вибухнула посилка, доставлена кур’єром.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Ексміністр держбезпеки ДНР Андрій Пінчук

Ексміністр держбезпеки ДНР Андрій Пінчук / © Telegram-канал Baza

У селищі Щапово, що в Московській області в РФ, стався вибух, унаслідок якого постраждав колишній так званий «міністр державної безпеки ДНР» Андрій Пінчук.

Про це повідомляєють російські медіа.

За попередніми даними, пристроєм, що здетонував, була посилка, яку доставив кур’єр. Згідно з інформацією, яку Пінчук надав Telegram-каналу «Baza», він перебував поруч із посилкою в момент вибуху. Проте встиг зреагувати та сховатися.

«Я встиг сховатися від вибуху — у мене легка контузія, хоча СВП був досить потужним і мав багато вражаючих елементів», — зазначив Пінчук.

Замах на ексміністра держбезпеки «ДНР» Андрія Пінчука / © Telegram-канал Baza

Замах на ексміністра держбезпеки «ДНР» Андрія Пінчука / © Telegram-канал Baza

На місці події працюють співробітники поліції та слідчі. За повідомленнями очевидців, вибухова хвиля пошкодила конструкції будинку, вибивши вікна та двері. Наразі правоохоронні органи проводять заходи з розшуку підозрюваних, причетних до відправки та доставки небезпечного пакунка.

Замах на ексміністра держбезпеки «ДНР» Андрія Пінчука / © Telegram-канал Baza

Замах на ексміністра держбезпеки «ДНР» Андрія Пінчука / © Telegram-канал Baza

Нагадаємо, у місті Балашиха (Підмосков’я) підірвали начальника Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони країни-агресора РФ Даміра Давидова.

А ще раніше, 6 лютого, в Москві вчинили замах на російського генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
325
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