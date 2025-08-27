ТСН у соціальних мережах

Світ
151
1 хв

У РФ стався землетрус: підземні поштовхи відчули у багатьох містах

Підземні поштовхи сколихнули Дагестан увечері.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Землетрус

Землетрус / © cxid.info

У Дагестані зафіксовано землетрус магнітудою 5,5. Поштовхи відчули жителі багатьох населених пунктів. Момент підземних коливань навіть потрапив у прямий ефір футбольної трансляції, однак матч вирішили не зупиняти.

За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 кілометрів, у 51 км на північний захід від Дербента та в 28 км на схід від міста Ізбербаш.

Кадрами події в соцмережах поділилися мешканці різних міст Дагестану. Зокрема, під час гри між командами «Магма» та «Азерпетрол» на стадіоні чітко відчули поштовхи, але матч продовжився.

У регіональному управлінні МНС заявили, що жертв і руйнувань поки немає.

Нагадаємо, у Японії екстрено евакуювали персонал із атомної електростанції “Фукусіма-1” через імовірність нового цунамі.

