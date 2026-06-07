Російський солдат / © Associated Press

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У Росії скорочують доступ до гуманітарної та соціальної освіти та розширюють пільги для тих, хто йде воювати проти України, окрім цього зросла вартість навчання у вищих навчальних закладах.

Про це пише видання ABC.net.

У Росії фіксують нову хвилю відрахувань студентів із військово-навчальних центрів. Причиною стає їхня відмова після завершення навчання укладати контракт із Міністерством оборони.

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Університети та Міністерство оборони РФ обґрунтовують свої вимоги умовами договорів про цільове навчання, які студенти підписували під час вступу до військових центрів. Згідно з цими угодами, після отримання диплому випускники зобов’язані укласти контракт на проходження військової служби.

Мобілізація в Росії — останні новини

У вересні 2022 року в Росії оголосили часткову мобілізацію. Після цього Кремль зробив ставку на набір контрактників, пропонуючи високі виплати та пільги. Паралельно в країні посилили інформаційні кампанії на підтримку військової служби та участі у війні проти України.

Разом зі щомісячними втратами окупантів на фронті близько 35 тис. військових, що не покриває поповнення новими контрактниками, після виборів до Держдуми у вересні Путін постане перед необхідністю оголошувати другу хвилю обов’язкової мобілізації (перша була у вересні 2022 року).

За інформацією Bloomberg, російські урядовці, зокрема Центробанку та Мінфіну, попередили Путіна, що витрати на війну стають непідйомними. Щоб продовжувати війну російському уряду треба буде «різати» соціалку й підвищувати податки, або друкувати гроші шаленими темпами.

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