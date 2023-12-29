У РФ триває низка загадкових смертей: один із соратників Путіна випав з вікна

Депутат міг страждати від проблем із серцем перед смертельним падінням.

Російський депутат і соратник президента Володимира Путіна був знайдений мертвим за загадкових обставин у середу, 27 грудня, після падіння з третього поверху свого будинку.

Про це пише Yahoo.

Зазначається, 46-річний Володимир Єгоров, який був членом правлячої партії Путіна "Єдина Росія", занурився на 9 метрів і загинув у своєму будинку в місті Тобольськ, розташованому в західно-сибірському регіоні Тюменської області.

Baza повідомило в своєму Telegram-каналі, що тіло Єгорова було виявлено в середу вдень у дворі будинку і що поліція з'ясовує причини його смерті. Fox News Digital звернувся до Міністерства закордонних справ Росії, щоб підтвердити повідомлення, але не отримав відповіді одразу.

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The New York Post повідомляє, що Єгоров міг страждати від проблем із серцем перед смертельним падінням. Єгоров, який також був юристом, був змушений піти з міської адміністрації 2016 року після корупційного скандалу, за який він не був засуджений.

Це далеко не перша смерть відомих посадовців у РФ від початку повномасштабної війни в Україні.

Раніше ми повідомляли, що в одному з готелів Стамбула виявили мертвим високопоставленого дипломата Росії Миколу Кобринця. Відомо, що 61-річний голова департаменту загальноєвропейської співпраці МЗС РФ прибув до Туреччини для участі в саміті послів різних країн, але не з'явився на призначену ранкову зустріч 12 жовтня, про це заявили його колеги.

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