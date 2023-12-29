У РФ триває низка загадкових смертей: один із соратників Путіна випав з вікна

Депутат міг страждати від проблем із серцем перед смертельним падінням.
Російський депутат і соратник президента Володимира Путіна був знайдений мертвим за загадкових обставин у середу, 27 грудня, після падіння з третього поверху свого будинку.
Про це пише Yahoo.
Зазначається, 46-річний Володимир Єгоров, який був членом правлячої партії Путіна "Єдина Росія", занурився на 9 метрів і загинув у своєму будинку в місті Тобольськ, розташованому в західно-сибірському регіоні Тюменської області.
Baza повідомило в своєму Telegram-каналі, що тіло Єгорова було виявлено в середу вдень у дворі будинку і що поліція з'ясовує причини його смерті. Fox News Digital звернувся до Міністерства закордонних справ Росії, щоб підтвердити повідомлення, але не отримав відповіді одразу.
The New York Post повідомляє, що Єгоров міг страждати від проблем із серцем перед смертельним падінням. Єгоров, який також був юристом, був змушений піти з міської адміністрації 2016 року після корупційного скандалу, за який він не був засуджений.
Це далеко не перша смерть відомих посадовців у РФ від початку повномасштабної війни в Україні.
Раніше ми повідомляли, що в одному з готелів Стамбула виявили мертвим високопоставленого дипломата Росії Миколу Кобринця. Відомо, що 61-річний голова департаменту загальноєвропейської співпраці МЗС РФ прибув до Туреччини для участі в саміті послів різних країн, але не з'явився на призначену ранкову зустріч 12 жовтня, про це заявили його колеги.
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