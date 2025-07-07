У РФ триває колапс в аеропортах: зафіксовані мільярдні збитки, Путін почав "чистки" в уряді

Ситуація в російських аеропортах 7 липня / © Колаж

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Через атаки безпілотників протягом двох днів у Росії були скасовані та затримані понад 2000 рейсів. Авіакомпанії могли зазнати збитків у 20 млрд руб. Водночас, президент РФ Володимир Путін розпочав звільнення в уряді.

Про це повідомляють офіційні російські відомства та медіа.

Колапс у російських аеропортах — які збитки

За даними Міністерства транспорту Росі, 5 липня в аеропортах «Шереметьєво», «Пулково» і «Стригіно» (Нижній Новгород) було скасовано понад 250 рейсів, ще понад 270 — затримано. Станом на вечір 6 липня в аеропортах Москви та Санкт-Петербурга було скасовано або затримано 354 рейси.

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За інформацією Росавіації, від 5 липня було скасовано 485 рейсів, майже 1900 — затримали, ще 88 бортів були відправлені на запасні аеродроми. Найбільші проблеми виникли в аеропортах «Пулково» та «Шереметьєво».

За цей час, за даними відомства, було оформлено 43 тис. повернень квитків, у готелях розміщено 94 тис, пасажирів, видано 199 тис. ваучерів на напої та 155 тис. — на харчування.

Російське видання «Коммерсант» повідомило, що колапс в авіасполученні через наліт дронів 5-6 липня може коштувати російським авіакомпаніям близько 20 млрд руб. (понад 250 млн дол.) лише за ці два дні. Такі підрахунки надали опитані експерти і джерела в авіакомпаніях.

Ситуація в російських аеропортах 7 липня

На сьогодні нормальне авіасполучення все ще не відновлено. Так, вранці 7 липня у Москві та Санкт-Петербурзі тривали затримання понад 100 рейсів, ще десятки — були скасовані. У пітерському аеропорту «Пулково» попередили, що можливі випадки недоставлення багажу до аеропортів призначення через високе навантаження на системи.

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Дата публікації 15:30, 07.07.25 Кількість переглядів 2 Російські аеропорти паралізовані третій день поспіль

Путін звільнив міністра транспорту

На тлі цього Путін 7 липня несподівано звільнив міністра транспорту Романа Старовойта, який пропрацював на посаді трохи більше року. Причини звільнення не були вказані.

Кремль повідомив, що виконувачем обов’язків міністра транспорту призначено Андрія Нікітіна ­– ексгубернатора Новгородської області.

Відповідаючи на запитання щодо раптового звільнення Старовойта та швидкого призначення Нікітіна, речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив:

«На думку президента, професійні якості та досвід Андрія Нікітіна найкраще сприятимуть виконанню завдань цього надзвичайно важливого відомства».

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На додаткове запитання журналістів, чи означає звільнення, що Путін втратив довіру до Старовойта через ситуацію в Курську, де останній був губернатором, Пєсков відповів:

«Про втрату довіри кажуть тоді, коли є формулювання про втрату довіри. У цьому указі такого формулювання немає».

Видання Reuters із посиланням на два анонімні джерела у транспортній галузі повідомило ­– плани щодо заміни Старовойта на Нікітіна розглядалися ще до Міжнародного економічного форуму в Санкт-Петербурзі у червні. Третє джерело в галузі зазначило, що відставка Старовойта розглядалася вже кілька місяців і була пов’язана не з транспортом, а з корупційними скандалами в Курську.

Нагадаємо, авіаколапс у Росії розпочався 5 липня. Тоді через загрозу дронової атаки була паралізована робота аеропортів, пасажирів годинами тримали у літаках.

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