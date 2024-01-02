У РФ у новорічну ніч затримали тисячі мігрантів, щоб набрати "добровольців" на війну

За інформацією російських опозиційних ЗМІ, не менше 1,5 тисячі чоловіків із затриманих вже "підписали контракт" з Міноборони країни-агресорки.

У російському Санкт-Петербурзі в новорічну ніч силовики провели облаву на мігрантів із Центральної Азії, щоб набрати "добровольців" на війну з Україною.

Про це пише російське видання "Нова газета Європа".

За інформацією видання, затримання провели у межах операції, яка називалася "Азамат". Мігрантів затримували як на вулицях Петербурга, так і в квартирах та гуртожитках, де вони мешкають.

За даними петербурзького видання "Фонтанка", силовики затримали близько трьох тисяч людей. "Нова газета Європа" стверджує, що затриманих "набагато більше".

"Одну групу, чоловік 30, просто в костюмах Дідів Морозів та Снігуроньок затримали. Вони, переодягнувшись, намагалися за оточення пройти, але хтось у Снігуроньки бороду помітив. Їх так просто у новорічних костюмах до автобуса для затриманих і вантажили", — зазначають у статті.

Жуналісти з'ясували, що ці затримання не спонтанні, а входять до плану, розробленого три місяці тому: він має на увазі поповнення армії окупантів РФ для війни з Україною.

Як розповів уродженець Узбекистану на ім'я Рашид, після затримання до мігрантів в ізолятор приходили військові РФ і "настійно рекомендували записатися добровольцем до армії". Тим, хто відмовлявся, погрожували вислати із РФ їхні сім'ї. Тим, хто не мав російського громадянства, пообіцяли його зробити в швидкому порядку.

Джерело видання заявило, що не менше 1,5 тисячі чоловіків із затриманих вже "підписали контракт" з Міноборони РФ. На думку Рашида з Узбекистану, їхній приклад наслідуватиме ще як мінімум тисяча людей.

Такі заходи заплановані не лише у Петербурзі.

"Начальник сказав, що наш досвід у Москві оцінений позитивно, і іншим регіонам нас ставлять у приклад. Отже, цілком можливо, що "іммігрантські рейди" тепер проходитимуть під час будь-яких свят", — зазначає представник МВС РФ з Петербурга на умовах анонімності.

Раніше повідомлялося, що РФ намагається змінити населення на тимчасово окупованих територіях та завозить мігрантів із Центральної Азії.

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