У РФ учителі та учні привітали Путіна із днем народження портретами Бандери (фото)

Учителям потрібно було вислати портрет "молодого Путіна", але замість очільника Кремля вони насправді надіслали фото Степана Бандери.

У російському Калузі учні та працівники школи "по-особливому" привітали російського диктатора Володимира Путіна із прийдешнім днем народження. На честь свята вони цитували та прославляли Степана Бандеру, тримаючи у руках портрет "найбільшого ворога" РФ.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Також читайте Цілі Путіна у війні проти України змінилися: західні ЗМІ розкрили задум диктатора

У репортажі пропагандистського сюжету розповідаєть, що вчителі калузьких шкіл отримали завдання нібито від регіонального відділення "Єдиної Росії" привітати Володимира Путіна з днем народження, що настане 7 жовтня. Від них вимагали провести акцію за участю дітей із завданням вислати їм портрет "молодого Путіна" та гасло "Наш президент - завжди молодий! Наш президент - завжди з нами. Наша перемога - попереду".

Вчителі, не підозрюючи, що тримають у руках фото не Путіна в юності, а Степана Бандери, привітали господаря Кремля віршами українського революціонера.

Пранк над росіянами влаштував білоруський художник-акціоніст Владислав Бохан. "Молодим Путіним" насправді виявився Степан Бандера. Художник назвав акцію "Знай ворога в обличчя".

Російські учні та вчителі тримають портрет Степана Бандери. ФОТО: російські тг-канали

Російські учні та вчителі тримають портрет Степана Бандери. ФОТО: російські тг-канали

Російські учні та вчителі тримають портрет Степана Бандери. ФОТО: російські тг-канали

Нагадаємо, у Бєлгороді на Google-карті з'явився "пам'ятник Степану Бандері".

Читайте також: