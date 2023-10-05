У РФ учителі та учні привітали Путіна із днем народження портретами Бандери (фото)

Учителям потрібно було вислати портрет "молодого Путіна", але замість очільника Кремля вони насправді надіслали фото Степана Бандери.
У російському Калузі учні та працівники школи "по-особливому" привітали російського диктатора Володимира Путіна із прийдешнім днем народження. На честь свята вони цитували та прославляли Степана Бандеру, тримаючи у руках портрет "найбільшого ворога" РФ.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
У репортажі пропагандистського сюжету розповідаєть, що вчителі калузьких шкіл отримали завдання нібито від регіонального відділення "Єдиної Росії" привітати Володимира Путіна з днем народження, що настане 7 жовтня. Від них вимагали провести акцію за участю дітей із завданням вислати їм портрет "молодого Путіна" та гасло "Наш президент - завжди молодий! Наш президент - завжди з нами. Наша перемога - попереду".
Вчителі, не підозрюючи, що тримають у руках фото не Путіна в юності, а Степана Бандери, привітали господаря Кремля віршами українського революціонера.
Пранк над росіянами влаштував білоруський художник-акціоніст Владислав Бохан. "Молодим Путіним" насправді виявився Степан Бандера. Художник назвав акцію "Знай ворога в обличчя".
Нагадаємо, у Бєлгороді на Google-карті з'явився "пам'ятник Степану Бандері".
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