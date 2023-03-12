У РФ ув'язнили росіянина, який "їхав воювати на боці України"

У Росії уродженця Тюменської області суд засудив до трьох років колонії загального режиму за те, що росіянин нібито збирався воювати на боці України.

Про це пише російська "Нова газета".

У російській ФСБ розповіли, що йдеться про росіянина 2001 року народження. Він приїхав до Бєлгорода з рідного Салехарду Тюменської області та "намагався виїхати до України для участі в бойових діях у складі українських нацбатальйонів".

Силовики твердять, що громадянин РФ "провину у скоєнні зазначеного злочину визнав і розкаявся у скоєному".

За даними "Медиазони", у лютому 2022 року росіянин виходив у РФ на пікет з плакатом "Вместо фантомных нацистов на Украине гибнут невинные люди!". Після чого він поїхав до Бєлгородської області, не сказавши рідним.

Наприкінці квітня його заарештували, а російські пропагандистські ЗМІ опублікували відео, на якому росіянин сказав, що збирався на війну, бо "хотів заробити грошей". Він переконує, що, мовляв, збирався воювати на боці України. За його словами, більшість зароблених грошей він нібито "хотів віддати на відновлення інфраструктури України".

Нагадаємо, військовий з Росії розповів про негласний указ від керівництва відправляти до штурмових загонів всіх солдатів, хто не згоден чи відмовляється служити.

"А якщо вони раптом залишаться живими, то після перемоги вже далі прийматимуть якісь рішення. Вони наберуть, звісно, це бидло. І що вони на передку робитимуть? Типу штрафбат, штрафна рота", - розповів військовий.

Тим часом дружини мобілізованих росіян із Підмосков'я звернулися до Путіна і Шойгу, щоб ті повернули їхніх рідних-окупантів із війни в Україні. За словами росіянок, їхніх "мобіків" відкрито "кинули", їм набрехали про те, які завдання вони будуть виконувати. Громадянки РФ визнають, що російське командування використовує окупантів як "гарматне м'ясо".

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