У РФ в різних регіонах заявили про атаки БпЛА: на Бєлгородщині зникло світло

Російська влада заявила про атаку безпілотників та роботу ППО.

В ніч проти 13 березня Воронезьку, Курську та Бєлгородську області Росії атакували безпілотники.

Про це заявила влада відповідних регіонів.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв о 01:16 заявив, що у регіоні оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА, нібито "з боку України".

В свою чергу губернатор Курської області Роман Старовойт о 02:56 повідомив, що у небі над Курськом працює ППО. Пізніше він написав також про ракетну небезпеку.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков о 03:07 заявив про атаку дронів на регіон. Він заявив, шо нібито російська ППО збила два безпілотники у районі села Серебрянка Новооскільського.

Пізніше Гладков заявив, що під обстріл попала промзона в районі міста Шебекіно.

Вибиті вікна у кількох квартирах у багатоквартирному будинку, є задимлення у боксі на території промислового підприємства. Також пошкоджено лінію електропередачі. Тимчасово без світла залишаються абоненти міста Шебекіно, села Нова Таволжанка та селища Маслова Пристань.

О 04:11 у Бєлгороді оголосили ракетну небезпеку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок БПЛА-атаки виведено з ладу один з найбільших російських НПЗ.

Крім того, ми раніше інформували, що безпілотники атакували важливий склад боєприпасів у Волгоградській області.

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