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У РФ вдруге за останні тижні випробували гіперзвукову ракету (відео)

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У РФ вдруге за останні тижні випробували гіперзвукову ракету (відео)

Ілюстрація / Associated Press

Пуск було виконано з акваторії Білого моря.

Росія провела черговий випробувальний пуск гіперзвукової крилатої ракети "Циркон". Випробування минули у Білому морі. Пуск виконав фрегат "Адмірал Горшков".

Про це повідомили у Міністерство оборони Росії.

Стріляли у мішень, яка була розташована на відстані понад 400 кілометрів. У результаті, як стверджують у РФ, ціль була вражена.

У російському відомстві зазначили, що до забезпечення стрільб та закриття району залучалися надводні кораблі та морська авіація Північного флоту.

"Попередня випробувальна стрілянина у морську цільову позицію була успішно виконана екіпажем цього фрегату два тижні тому", - додали в Міноборони РФ.

До слова, "Циркон" - це гіперзвукова крилата ракета, призначена також і для запуску з підводного човна. Раніше президент РФ  Володимир Путін заявляв, що ракета надійде на озброєння вже наступного року.

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