У РФ вдруге за останні тижні випробували гіперзвукову ракету (відео)

У РФ вдруге за останні тижні випробували гіперзвукову ракету (відео)

Пуск було виконано з акваторії Білого моря.

Росія провела черговий випробувальний пуск гіперзвукової крилатої ракети "Циркон". Випробування минули у Білому морі. Пуск виконав фрегат "Адмірал Горшков".

Про це повідомили у Міністерство оборони Росії.

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Стріляли у мішень, яка була розташована на відстані понад 400 кілометрів. У результаті, як стверджують у РФ, ціль була вражена.

У російському відомстві зазначили, що до забезпечення стрільб та закриття району залучалися надводні кораблі та морська авіація Північного флоту.

"Попередня випробувальна стрілянина у морську цільову позицію була успішно виконана екіпажем цього фрегату два тижні тому", - додали в Міноборони РФ.