У РФ вдруге за останні тижні випробували гіперзвукову ракету (відео)

Пуск було виконано з акваторії Білого моря.
Росія провела черговий випробувальний пуск гіперзвукової крилатої ракети "Циркон". Випробування минули у Білому морі. Пуск виконав фрегат "Адмірал Горшков".
Про це повідомили у Міністерство оборони Росії.
Стріляли у мішень, яка була розташована на відстані понад 400 кілометрів. У результаті, як стверджують у РФ, ціль була вражена.
У російському відомстві зазначили, що до забезпечення стрільб та закриття району залучалися надводні кораблі та морська авіація Північного флоту.
"Попередня випробувальна стрілянина у морську цільову позицію була успішно виконана екіпажем цього фрегату два тижні тому", - додали в Міноборони РФ.
До слова, "Циркон" - це гіперзвукова крилата ракета, призначена також і для запуску з підводного човна. Раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що ракета надійде на озброєння вже наступного року.
Читайте також:
- Може перевищувати швидкість звуку вп'ятеро: Китай запустив ракету з гіперзвукового глайдера
- "У нас буде війна інша": Лукашенко просить Путіна, щоб той стягнув до Білорусі ракетні установки "Іскандер"
- США заявили про успішні випробування нової ракети-перехоплювача для системи ПРО