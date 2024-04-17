У РФ весняний призов йде не за планом: чи зможе Путін назбирати нових жертв для війни - відповіли у ГУР

За даними української розвідки, для агітації серед іншого залучають російську залізницю.

У Росії падають обсяги весняного призову. Москва пустила по регіонах агітпоїзди, би зупинити падіння кількості охочих йти на службу в армію.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО.

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"Представникам російського режиму у регіонах кремль спустив вимоги виконати план весняного призову і не допустити його зриву, оскільки зниження кількості строковиків означатиме зменшення чисельності охочих підписувати контракт з російською армією, яка продовжує геноцидну війну проти України та окупацію наших територій", - зазначили у ГУР.

Активізація інформаційного впливу на населення в російських регіонах включає посилену глорифікацію військових та розповсюдження наративу, ніби строкова служба гарантує неучасть у бойових діях проти України.

За даними української розвідки, для агітації серед іншого залучають російську залізницю - вагони пасажирських поїздів та електричок розфарбовують мілітаристськими принтами, прославляючи військову службу, російську зброю та техніку.

"Тож путінська росія фактично копіює методи більшовицького агітпропу сторічної давнини з його "агітпоїздами", - підкреслили у ГУР.

Нагадаємо, Путін підписав указ про весняний призов, відповідно до якої до армії заберуть 150 тисяч.

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