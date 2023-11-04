Росія невдало випробувала носії ядерної зброї "Ярс" і "Булава": подробиці від ГУР

Міноборони РФ намагалось здійснити випробування ракет для ядерних боєголовок. Усі випробування завершились невдало.

Про це повідомили у ГУР.

"1 листопада 2023 року Росія здійснила невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", яка є основною у наземному компоненті стратегічних ядерних сил РФ. Запуск ракети "Ярс" із космодрому "Плєсєцк" (Архангельська область) по цілі на полігоні "Кура" (Камчатка) здійснив бойовий розрахунок 33 ракетної армії ракетних військ стратегічного призначення ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

За даними ГУР МО України, ракета "Ярс" збилась з курсу, як і під час попередніх командно-штабних навчань стратегічних ядерних сил РФ 25 жовтня 2023 року.

Так само невдало 25 жовтня 2023 року завершився випробувальний запуск з підводного ракетного крейсера "Борей" балістичної ракети РСМ-56 "Булава", що вкотре засвідчило її ненадійність.

"Серйозні проблеми Москва має також із важкою МБР РС-28 "Сармат" шахтного базування ― це один з ключових проектів в оголошеному агресором процесі модернізації стратегічних ядерних сил РФ", - додали у ГУР.



Довідка: ракету "Сармат" в Росії створюють від 2009 року. Згідно з первинними планами Москви, її мали прийняти на озброєння ще 5 років тому ― 2018 року, але дату постійно відтерміновували.

Зрештою, "Сармат" прийняли на озброєння лише у вересні 2023-го ― після першого і єдиного повноцінного випробування, проведеного у квітні цього року.

У порівнянні з виготовленою в Україні МБР РС-20 "Воєвода" створена їй на заміну ракета "Сармат" позбавлена будь-яких переваг у конструкції, головній частині чи методах подолання протиракетної оборони. Фактично "Сармат" ― недопрацьована ракета.

Нагадаємо, Володимир Путін підписав закон про скасування ратифікації договору про заборону ядерних випробувань.

В українському МЗС вже відреагували на відповідне рішення РФ. Відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, ухвалене Державною думою Російської Федерації, в МЗС України назвали ще однією провокацією держави-агресорки, спрямованою на посилення ядерного шантажу.

Від початку російського широкомасштабного вторгнення до України різні прокремлівські політики та громадські діячі, а іноді й самі представники влади заявляють про можливість застосування Росією ядерної зброї.

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