Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У РФ відкрили "кримінальну справу" на прокурора та суддів МКС, які видали ордер на арешт Путіна

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
290
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber

У Слідчому комітеті РФ запевняють, що Путін нібито користується імунітетом як глава держави.

Слідчий комітет РФ відкрив "кримінальну справу" проти прокурора та суддів Міжнародного кримінального суду в Гаазі, які раніше видали ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Про це йдеться у відповідному повідомленні СК РФ у Telegram.

"Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Ахмад Хана (Karim Ahmad Khan), суддів Міжнародного кримінального суду Томоко Акане (Tomoko Akane), Розаріо Сальваторе Айтали (Rosario Salvatore Aitala) та Херардо Угальде Годинеса (Sergio Gerardo Ugalde Godinez)", - йдеться у повідомленні.

У СК РФ запевняють, що нібито підстав для арешту Путіна немає. Також у СК запевнили, що Путін як глава держави користується "абсолютним імунітетом від юрисдикції іноземних держав".

Нагадаємо, раніше прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна й уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львови-Бєлової діятимуть до кінця їх життя, допоки вони не предстануть перед судом.  

Крім того, ми раніше інформували, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за депортацію українських дітей до РФ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
290
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація