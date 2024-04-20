У РФ відловлюють зеків, які повернулись з фронту, щоб знову відправити на війну

У Кремлі зацікавлені в тому, щоб колишні ув’язнені, які повернулися з фронту, знову скоювали злочини та повертались до вʼязниць, звідки їх забирають на війну проти України.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповіла директорка фонду "Русь Сидящая" Ольга Романова.

“Річ у тім, що в найперший час, коли головорізи виходили на волю і знову скоювали злочини, то завжди на місце виїжджали юристи приватної військової компанії (ПВК) “Вагнер” і розмовляли з поліцією. І не було жодних посадок ні у зв’язку з домашнім насильством, ні з бійками, ні у зв’язку з серйозними злочинами”, — сказала вона.

Після того, як Міноборони РФ отримало контроль над угрупованням "вагнерівців", почалися арешт й зеків, які повернулись з зони бойових дій.

Нові поправки в Кримінальному і Кримінально-процесуальному кодексі Росії дозволяють негайно затримувати підозрюваних на місці злочину, що спрощує "відлов" колишніх зеків.

"Російська влада зацікавлена в тому, щоб злочинів, скоєних повторно, було якомога більше. Тому що тоді якомога більше вже досвідчених бійців, які пройшли війну, знову відправляться без жодного контракту на війну, просто написавши заяву. Це вже і "зекам" зрозуміло. Вони одразу ж роблять заяву, що йдуть на війну, і кримінальні справи закривають, — вони вирушають до військової частини", — наголосила Ольга Романова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія застосовує на Таврійському напрямку зеків та "мобіків".

Крім того, ми раніше інформували, що карні злочинці з російського батальйону "Сармат" розповіли про вбивства поранених.

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