Кремль не хоче поновлювати угоду передусім через підтримку Сполученими Штатами України.

Росія не планує обговорювати зі США підписання нового договору щодо обмежень стратегічних ядерних озброєнь у поточному форматі цієї угоди.

Про це 1 жовтня заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що наразі неможливо обговорювати стратегічні наступальні озброєння без залучення до переговорів європейських держав та не беручи до уваги "військову та ядерну інфраструктуру в Європі" й інші елементи стратегічної безпеки.

Зазначимо, що термін дії теперішньої угоди про скорочення стратегічних наступальних озброєнь під назвою New START збігає 5 лютого 2026 року.

Ймовірно, Кремль не хоче поновлювати угоду передусім через підтримку Сполученими Штатами України.

"Хоча Москва, подібно до США, продовжує дотримуватися обмежень щодо боєголовок, ракет і бомбардувальників, встановлених угодою", - повідомляє агентство Reuters.

Тоді як президент США Джо Байден назвав це рішення Путіна "великою помилкою".

Нагадаємо, експрем'єр Нідерландів Марк Рютте 1 жовтня офіційно став генсеком НАТО, замінивши на цій посаді Єнса Столтенберга.

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