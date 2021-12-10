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У РФ військовий написав на спинах строковиків "Інгушетія": його звинуватили в екстремізмі

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У РФ військовий написав на спинах строковиків "Інгушетія": його звинуватили в екстремізмі

politikus.ru

Військовослужбовець погрожував строковикам фізичною розправою.

У російському Іркутську військовослужбовець Рамзан Албаков написав піною для гоління слово "Інгушетія" на спинах солдатів. Хлопець влаштував фотосесію на їхньому фоні та опублікував знімки у соцмережах.

Про це повідомила пресслужба російського суду.

За словами слідчих, військовослужбовець погрожував строковикам фізичною розправою, якщо вони не погодяться зробити те, що він наказав.

"Військовослужбовець, погрожуючи фізичною розправою, написав піною для гоління на спинах солдатів-строковиків слово "Інгушетія". Після чого влаштував фотосесію на їхньому фоні та розмістив ці фотографії у соціальних мережах", — йдеться у повідомленні суду.

Албакову призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки умовно, з випробувальним терміном 2 роки. "Тайга.Інфо" додає, що Албакова визнали винним у "нестатутних відносинах" та "розпалюванні ненависті з використанням Інтернету".

У військових частинах РФ дідівщина — поширене явище. Нерідко солдати, отримавши доступ до зброї, вбивають своїх кривдників.

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