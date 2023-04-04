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У РФ військовий просив неповнолітніх дівчаток скидати йому інтимні фото

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У РФ військовий просив неповнолітніх дівчаток скидати йому інтимні фото

Фото: ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

Чоловік переписувався у соцмережах одразу з трьома школярками: 13, 14 та 15 років.

У Ростовській області РФ затримали контрактника окупаційної армії, який просив скидати йому інтимні фото неповнолітніх дівчаток.

Про це повідомляє російський телеграм-канал "Astra".

За даними видання, у Новочеркаську затримано військовослужбовця Григорія До.

За версією слідства, російський військовий використовуючи фейкову сторінку в соцмережах, спілкувався одразу з трьома школярками: 13, 14 та 15 років. Усіх він "спонукав до дій сексуального характеру". Чоловік вимагав у дівчаток надсилання інтимних фото.

Про все стало відомо батькам. Відносно солдата порушено кримінальну справу за ст. "Розпусні дії". Чи він воював в Україні, не уточнюється.

© t.me/astrapress
Фото: t.me/astrapress

Нагадаємо, що в Москві учень зґвалтував чотирикласника, а керівництво школи намагалося приховати інцидент.

Раніше експерти встановили родичів окупанта, який зґвалтував 4-річну дитину та її матір

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Дата публікації
Перегляди
701
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