У РФ військовий просив неповнолітніх дівчаток скидати йому інтимні фото

Чоловік переписувався у соцмережах одразу з трьома школярками: 13, 14 та 15 років.

У Ростовській області РФ затримали контрактника окупаційної армії, який просив скидати йому інтимні фото неповнолітніх дівчаток.

Про це повідомляє російський телеграм-канал "Astra".

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За даними видання, у Новочеркаську затримано військовослужбовця Григорія До.

За версією слідства, російський військовий використовуючи фейкову сторінку в соцмережах, спілкувався одразу з трьома школярками: 13, 14 та 15 років. Усіх він "спонукав до дій сексуального характеру". Чоловік вимагав у дівчаток надсилання інтимних фото.

Про все стало відомо батькам. Відносно солдата порушено кримінальну справу за ст. "Розпусні дії". Чи він воював в Україні, не уточнюється.