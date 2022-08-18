У РФ військовий розправився з таксистом через позицію щодо війни в Україні: з'явилися подробиці вбивства

Виявилося, що 51-річного чоловіка під час сварки застрелив 33-річний капітан російської армії із Московської області. Конфлікт виник, бо потерпілий сказав військовому, що він проти війни в Україні, яку розв'язав Путін.

Про це пише російське видання 161.ru.

Як розповів співрозмовник росЗМІ, жертвою є таксист, який мешкав у невеликому селі Рясне Матвєєво-Курганського району Ростовської області. Він був уродженцем Азербайджану, до Ростовської області переїхав багато років тому.

Нападник - 33-річний капітан російської армії з підмосковного міста Руза. Він служив у ракетних військах і був у кількох гарячих точках.

За попередньою версією, капітан почав доводити таксисту, який привіз його на Берегову, "свою політичну позицію щодо дій в Україні", але обидва має різні бачення на війну. Тіло таксиста з кульовими пораненнями було знайдено на вулиці Береговій.

"Підозрюваний дає свідчення і поки що в них плутається. Загиблий отримав чотири кульові поранення з 9-міліметрового ПМ. Швидку викликали невідомі особи, але медики не встигли б урятувати", — розповіло джерело видання.

Ростовський гарнізонний військовий суд заарештував військовослужбовця на два місяці, доки з'ясовуються обставини злочину.

Раніше повідомлялося, що у Ростові-на-Дону російський військовий розстріляв місцевого жителя.

Нагадаємо, у Маріуполі прогримів вибух, окупанти від страху влаштували стрілянину з автоматів.

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