У РФ водій автобуса жорстоко викинув із салону пенсіонерку "через неприємний запах" (відео)

Чоловік жорстко кинув бабусю на підлогу і стягнув по східцях з автобуса.

У Комсомольську-на-Амурі Хабаровського краю РФ водій автобуса жорстоко викинув із салону пенсіонерку нібито через неприємний запах.

Про це повідомляє російське видання vse42.ru. Відео інциденту з'явилося у соціальних мережах.

На кадрах видно, як водій автобуса вистачає бабусю і стягує її з сидіння. Кондуктор, яка стоїть поруч, штовхає її сумки і каже, що жінці слід помитися. Далі водій жорстко кидає бабусю на підлогу і стягує її по сходах з автобуса.

Місцева влада запевнила, що водія та кондуктора звільнено. Чоловік нібито навіть вибачився перед літньою жінкою та купив їй продукти. Також пенсіонерці надали право їздити цим маршрутом безкоштовно.

Раніше повідомлялося, що в Росії 20-річний листоноша задушив пенсіонерку заради 7 тисяч рублів (близько 3 тисяч гривень за курсом НБУ).

Також повідомлялося, що в Якутську під час застілля вбили, розчленували та викинули чоловіка, який воював в Україні.

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